Sandy cantará em live no Dia Mundial da Paralisia Cerebral

A cantora Sandy, que participará de live para Dia Mundial da Paralisia Cerebral Foto: Instagram/@sandyoficial

Sandy participará de uma live nesta quarta-feira, 6, durante o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, promovida pelo Instituto Nossa Casa. A transmissão será feita no canal da ONG no YouTube, a partir das 20h.

"Sabem aqueles convites que te dão #milhoesdemotivos pra dizer “claro que sim”, na hora? Foi exatamente o que meu coração disse quando o pessoal do Instituto me convidou pra fazer uma participação especial na live dos meus amigos do @outroeu!", escreveu a cantora no Instagram.

A paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo.

Essas alterações são secundárias a uma lesão do cérebro em desenvolvimento e podem ocorrer durante a gestação, no nascimento ou no período neonatal, causando limitações nas atividades cotidianas.

Assista ao vídeo:

Apesar de ser complexa e irreversível, crianças com paralisia cerebral podem ter uma vida rica e produtiva, desde que recebam o tratamento clínico e cirúrgico adequados às suas necessidades. E o Dia Mundial da Paralisia Cerebral é lembrado em 6 de outubro.

"Essa data mobiliza 75 países pra conscientização sobre a causa. O objetivo é garantir que crianças, adolescentes e adultos com PC (atualmente são aproximadamente 17 milhões no mundo) tenham os mesmos direitos, acesso e oportunidades na sociedade. Juntos somos mais fortes nessa corrente do bem pela inclusão. Conto com vocês amanhã, às 20h! Uma noite especial pra cantar, conscientizar, refletir, doar e ser feliz", escreveu Sandy nas redes sociais.