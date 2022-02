Saiba quais fatores favorecem o aparecimento de herpes

Com herpes, Eliezer beija Natália e leva bronca de Maria Foto: Reprodução/ TV Globo

O herpes é uma infecção causada por um vírus do qual grande parcela da população tem, mesmo sem saber. Na madrugada desta quinta-feira, 10, no Big Brother Brasil 22, Eliezer beijou Natálie e levou bronca de Maria não por ciúmes, mas pelo fato de o participante estar com herpes.

Eliezer chamou Maria para contar que eles se beijaram em um dos quartos da casa.

"Aqui nesse lugar tem muita coisa acumulada. Várias vezes foi dado uma deixa e não tem nada de errado ter acontecido. Fico mais preocupada pelo fato de você estar com herpes e ela não ter ligado pra isso do que qualquer outra coisa. São duas pessoas solteiras", afirmou a cantora, que estava ficando com o participante.

Assista ao vídeo:

o brilho do vyni sumindo quando a maria diz que tá mais preocupada que o eliezer está com herpes, são duas pessoas solteiras que sabem o que estão fazendo MARIA LENDÁRIA AAAAAAAAAA#BBB22 pic.twitter.com/yLiCiZHVt7 — zoe¹³ ️‍ (@tuitazoe) February 10, 2022

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e muitos tiraram sarro da situação.

Após beijar Eliezer, que está com herpes, Natália está fumando com a Lina O surto vem aí! #BBB22 pic.twitter.com/Kb1QYKlU4d — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 10, 2022

Gente mas o Eliezer tá com HERPES e beijando a casa toda. NATÁLIA SAI DAÍ! #BBB22 pic.twitter.com/esVy0UOIeh — POPTime • #BBB22 (@siteptbr) February 10, 2022

Mas teve quem chamasse atenção para o fato de que grande parte da população brasileira tem herpes. "As pessoas estão chamando o Eliezer de “Eliherpes” e achando super de boa engraçado. Vocês sabem que cerca de 95% da população brasileira pode ter herpes simples? E que brincadeiras como essas só constrangem os infectados o que atrapalha no diagnóstico e tratamento né?", escreveu uma internauta no Twitter.

as pessoas estão chamando o Eliezer de “Eliherpes” e achando super de boa engraçado. Vcs sabem que cerca de 95% da população br pode ter herpes simples? E que brincadeiras como essas só constrangem os infectados o que atrapalha no diagnóstico e tratamento né? — black magic woman ☯️ (@mysticfire_) February 10, 2022

Maria Fernanda Gavazzoni, coordenadora do Departamento de Micologia da Sociedade de Dermatologia do Rio de Janeiro, explica quais são os principais fatores que influenciam na manifestação da doença. A especialista alerta são situações que afetam quem já possui o vírus, que pode ser transmitido por contato direto.

Na estação mais quente do ano, ela recomenda evitar a exposição prolongada aos raios UV, que podem ser uma das causas por trás das erupções na pele.

O estresse prejudica o organismo como um todo, causando diversos problemas, e o herpes não está de fora da lista. “O estresse, em qualquer situação, reduz a imunidade do organismo”, ressalta.

Fatores que favorecem o aparecimento do herpes

Negligenciar uma boa noite de sono pode não parecer tão sério, mas é um dos fatores agravantes para o surgimento das erupções na pele. Segundo Maria Fernanda, trabalhar demais e dormir pouco pode contribuir para a redução da imunidade.

Para quem tem o vírus HSV-1, a baixa imunidade pode fragilizar a pessoa e acarretar a manifestação da doença. Gavazzoni recomenda manter uma rotina regrada.

A arginina é um aminoácido que pode favorecer a reprodução do vírus da herpes. A médica indica entre os alimentos que devem ser evitados o chocolate, queijo, noz, avelã e amêndoas. “Alguns tipos de farinha também têm arginina na composição, então é importante verificar sempre na embalagem do produto”.