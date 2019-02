Saiba como se alimentar bem e não ter ressaca durante o carnaval

Para aguentar o ritmo do carnaval, aposte em frutas, pães de fermentação natural, massas de baixo índice glicêmico, iogurte e cereais. Foto: Unsplash/@fishmac

Os desfiles das escolas de samba podem começar só no início de março, mas a folia do carnaval já está agitando o Brasil desde os primeiros dias do ano. Ao encarar o ritmo intenso de festas, é importante estar preparado para cuidar da saúde física e apostar em alimentos que recarreguem as energias para os blocos de carnaval.

De acordo com a nutricionista Luna Azevedo, da Clínica Nutrindo Ideais e membro da Associação Brasileira de Nutrição, é recomendado consumir alimentos energéticos que mantenham a disposição ao longo da maratona de festas. "Aposte em frutas, guacamole, pães de fermentação natural, consumidos com alguma fonte proteica como pasta de tofu, atum, ricota ou ovo, massas de baixo índice glicêmico (como de arroz, grão de bico ou feijão azuki), turbérculos, iogurte e cereais", indica.

As refeições fora de casa também exigem cuidado. "Faça escolhas inteligentes mesmo que a variedade não seja grande, pois sempre é possível encontrar opções saudáveis e menos industrializadas. Prefira saladas de fruta, açaí (de preferência sem xarope de guaraná), sanduíches naturais de boa procedência e evite frituras, ultra processados e alimentos ricos em açúcares", completa Luna.

Carnaval na avenida com saúde

"Para os que vão desfilar e encarar a avenida, por conta do longo período sem poder se alimentar, indico uma refeição reforçada previamente ao desfile e sigoro que se evite consumir uma grande quantidade de líquidos perto da hora do evento, assim não haverá a necessidade de ir ao banheiro", explica. Após a apresentação, a nutricionista destaca a necessidade de repor os sais minerais perdidos, seja por meio de água, isotônicos ou água de côco.

Evite consumir líquidos perto da hora do evento. Foto: Unsplash/@quinten149

Como curar ressaca no carnaval

Vai consumir bebidas alcoólicas? Luna adverte quanto aos riscos do excesso de álcool no organismo. "O consumo de álcool estimula a diurese e ele inibe a ADH (hormônio antidiurético). Apesar de estar bebendo líquido, esse exagero faz com que o corpo elimine tudo o que está sendo ingerido e interrompe a produção desse hormônio. Quando você faz xixi são eliminados minerais como magnésio e potássio, que ajudam a manter o batimento cardíaco, e por isso você pode perceber alterações nos ritmos do coração", diz.

A exposição ao sol e ao calor pode agravar o quadro de desidratação, então recomenda-se cuidado redobrado. A nutricionista sugere alternar a cerveja ou a bebida destilada com garrafas de água mineral, de forma que o corpo reponha a perda e permaneça hidratado. Fazendo isso, as chances de ter ressaca no dia seguinte são minimizadas.

Se no dia a dia já é indicado consumir de dois a três litros de água, a necessidade aumenta ainda mais em dias de festa. Deve-se consumir ao menos 3 litros de água por dia para auxiliar na diminuição da retenção de líquidos e ajudar o corpo a voltar ao normal.

Diabéticos merecem cuidados extras

Diabéticos devem se programar com cautela antes do carnaval. Luna traz as dicas mais importantes para esse grupo: "Evite sair de casa sem nenhum alimento que possa equilibrar a glicemia e, no caso de tratamento com remédios ou insulina, organizar o dia para que seja possível realizar os procedimentos necessários no horário correto. Além disso, é importante se preocupar com as indicações gerais de hidratação e com o consumo de alimentos com curto período de jejum", explica.

Deve-se consumir ao menos 3 litros de água por dia para ajudar o corpo a voltar ao normal após as festas. Foto: Unsplash/@robmathews10

Refeições energéticas para dias de folia

Precisa de muita energia para encarar os dias de festa neste carnaval? A nutricionista Luna Azevedo preparou cardápios nutritivos e energéticos para consumir nos dias de folia.

Antes das festas

- Pó de guaraná + frutas vermelhas ou romã + leite de castanhas

- Leite de coco, coco ralado, 1 fio de óleo de coco + canela ou pitada de pimenta caiena

- Sanduíche no pão integral de pastinha de frango ou queijo cottage ou tofu com cenoura ralada + água de coco

- Ovos mexidos + suco de melancia

- Torrada de pão integral com 2 colheres de sopa de guacamole + Vitamina de frutas vermelhas com leite vegetal

Durante as festas

- Açaí sem xarope batido com fruta e/ou com água de coco

- Barrinha de proteína

- Água de coco + castanhas

- Frutas secas com castanhas ou frutas + granola

- Mate caseiro com limão + snacks de grão de bico

Após as festas

- Para repor energia: 150ml de leite de inhame + 5 uvas + ½ xícara de melão + 1/3 xícara de uva passas + 1 colher de sobremesa de gengibre

- Para acelerar o metabolismo: 1 folha de couve + 2 colheres de sopa de hortelã + 6 morangos orgânicos + 200ml de água de coco + 1 pedaço pequeno de gengibre + 2 colheres de sobremesa de linhaça

- Para acelerar o metabolismo: sopas de legumes e especiarias variadas

- Para recuperação muscular: proteína magra (peixes, frango, ovos ou tofu) com legumes

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais