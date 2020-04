Saiba como fazer doação de plasma para ajudar em pesquisas contra novo coronavírus

Institutos de pesquisa avaliam efeitos de anticorpo de pacientes curados após infecção em quadros graves da doença. Foto: Reuters/ Lucas Landau

Critérios para quem quer fazer doação de plasma

Para fazer a doação de plasma, é preciso ter em mente que a coleta é exatamente igual ao processo sanguíneo. É preciso estar saudável e seguir os seguintes passos:

- Estar alimentado. Evite alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação de sangue.

- Caso seja após o almoço, aguardar duas horas.

- Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.

- Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

- A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulheres.

- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

Onde pessoas curadas da covid-19 podem fazer a doação de plasma

Alguns institutos de medicina e pesquisa estão pedindo para que os curados do coronavírus possam fazer as doações de sangue para a separação do plasma. Em Campinas, a Universidade Estadual (Unicamp), a Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês seguem com os estudos.

Em Ribeirão Preto, no interior paulista, o Hemocentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) busca doadores. Eles pedem para que a pessoa tenha mais de 50 quilos e, no caso das mulheres, nunca ter engravidado. Antes da doação, haverá uma avaliação. Mais informações podem ser obtidas por telefone no número 0800-979-6049, via WhatsApp (16) 99399-1259 ou por e-mail no endereço doador@hemocentro.fmrp.usp.br.

