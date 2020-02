Ressaca do carnaval? Saiba como aliviar os sintomas

Hidratação, com ingestão de muita água, e voltar à rotina de exercícios físicos aos poucos podem contribuir para recuperar a energia pós-carnaval. Foto: Pixabay

Curtir o carnaval no Brasil, quase sempre, é sinônimo de alto consumo de bebidas alcoólicas. É a cervejinha dalí, a caipirinha daqui, a catuaba acolá. E, quando a gente percebe, a ressaca pode ser pesada no dia seguinte.

Paralelamente, a comilança de alimentos gordurosos, aqueles que vendem nas ruas ou nas lanchonetes, pode ser uma mistura bombástica.

Sintomas como dores de cabeça, tontura, náuseas, vômitos são comuns nesses casos. Passado o feriado, é tempo de se recuperar da ressaca de carnaval.

A nutricionista Jessica Santos afirma que, para as pessoas que não conseguiram manter hábitos saudáveis durante o feriado, é importante voltar à rotina para manter a saúde em dia.

Confira receitas para recuperar as energias depois da folia.

Cinco dicas para fazer um detox saudável para curar ressaca do carnaval

1. Cuidado com sucos detox milagrosos

Apesar de contribuírem para eliminar toxinas do organismo, ficar somente à base de sucos detox como algumas dietas sugerem pode provocar fraqueza, queda de pressão e náuseas pela falta de nutrientes.

“Não adianta exagerar no feriado e querer que o organismo elimine tudo em poucos dias. O certo é não pular nenhuma refeição e ingerir as porções diárias recomendadas de carboidratos, proteínas, vitaminas e fibras alimentares”, informa a nutricionista Jessica Santos.

2. Manter-se hidratado

A água é a principal aliada para evitar desidratação, problemas de digestão e inchaço pós-folia. Além de beber os dois litros de água por dia, também é possível optar por sucos integrais ou naturais e até água saborizada com frutas.

3. Reduzir o consumo de alimentos gordurosos e ricos em sódio

“Comidas ricas em gorduras trans e sódio podem interferir no bom funcionamento do intestino, causando a sensação de inchaço. Por isso, pode-se substituir carnes gordurosas por proteínas vegetais e temperos prontos por caseiros, que trazem mais benefícios para a saúde e ajudam a regular o intestino”, sugere a especialista.

4. Incluir frutas no cardápio

Abacaxi, melancia e melão são algumas opções de frutas que facilitam a eliminação de toxinas do organismo, além de serem pouco calóricas e ajudarem na digestão. A dica é fazer saladas de frutas ou sucos para consumir durante o dia, trazendo mais energia na retomada da rotina.

5. Adotar outros hábitos saudáveis

Para quem procurou agito durante o carnaval, outra recomendação é descansar, respeitando as oito horas de sono necessárias para a recuperação do corpo. Voltar aos poucos para a prática de exercício físico, com alongamentos, também ajuda a pessoa a ter um detox de carnaval saudável.

Conheça os alimentos que irão te tirar da ressaca e aumentar a sua concentração.

