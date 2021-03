Radionovela da UNICEF aborda cuidados da gestante e do bebê

A radionovela 'Direito de Ser Feliz', da UNICEF, aborda temas importantes desde a gestação até o primeiro ano de vida Foto: Reprodução Instagram / @unicefbrasil

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançou nesta segunda-feira, 1º, a radionovela Direito de Ser Feliz, com o intuito de promover a saúde da gestante e do bebê. Em 15 episódios, a história vai abordar temas importantes desde a gestação até o primeiro ano de vida, como autocuidado e a participação de toda a família no desenvolvimento da criança. A produção será veiculada em mais de 70 emissoras de rádio pelo Brasil e em plataformas digitais, como Spotify e Youtube.

A trama acompanha o casal Jussara e Denilson, que ao ser surpreendido com uma gravidez não planejada, decide se mudar de São Paulo para o interior do nordeste, onde vive a família dela.

Ao trocar a realidade da cidade pelo ambiente rural, Jussara e Denilson encontram o apoio de amigos, familiares, médicos, agentes de saúde, além da visitadora do Programa Criança Feliz. Assim vão aprendendo o que é necessário para ter uma gestação saudável e o pleno desenvolvimento do filho Roberto.

‘Direito de Ser Feliz’ traz para o público informações essenciais sobre pré-natal, parto normal, amamentação, estimulação e interação com o bebê, introdução alimentar após os 6 meses, e outros cuidados do primeiro ano de vida.

Desenvolvida e gravada durante a pandemia, a produção também traz ações de prevenção da covid-19 em cada fase. "Neste momento de pandemia, é fundamental que famílias estejam recebendo informações confiáveis sobre gestação e covid-19, como proteger e apoiar a mulher gestante durante as consultas de rotina, o parto e no primeiro ano de vida do bebê”, explica Cristina Albuquerque, chefe de saúde do UNICEF no Brasil.

“Mas, para além disso, é necessário falar de forma lúdica e divertida sobre como manter hábitos saudáveis, desde a alimentação adequada até a interação com a criança. Por isso a radionovela traz momentos do cotidiano com informações que podem ser usadas pelas famílias com seus filhos para promover uma primeira infância saudável e feliz", afirma Cristina.

‘Direito de Ser Feliz’ é uma realização do UNICEF em parceria com as produtoras Ilumiara - Ser e Conhecer, Realejo Filmes e Onomatopéia. O conteúdo será reproduzido em rádios de estados da Amazônia Legal e do Semiárido Brasileiro, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Também está disponível em plataformas digitais e pode ser acessada pelo site da UNICEF.