Queda de pelos em animais: o que pode ser e como evitar

Queda de pelos em animais é comum, mas excesso requer atenção dos tutores. Foto: Pexels

A queda de pelos em animais costuma ser um fator preocupante para os tutores. Assim como os seres humanos tendem a perder naturalmente alguns fios de cabelo diariamente, os pets também passam por essa situação. No entanto, esse fator requer atenção, pois alguns sinais podem indicar alerta à saúde.

Ao Estadão, Vanessa Stribl Viude, médica veterinária e sócia-proprietária da clínica Vet Leste, explica que “os animais possuem uma regulação natural da densidade dos pelos, que os possibilita uma massa mais grossa do fio nas estações de temperaturas baixas e de massa mais fina do fio nas estações de temperaturas altas”. Sendo assim, é comum que a perda de pelos intensifique durante as mudanças de estações.

Contudo, quando não relacionada a essa condição, a queda de pelo em excesso e acompanhada de outros sintomas como falhas na pelagem, coceira, vermelhidão, descamação e alterações no aspecto da pele, deixa de ser um fator normal e passa a ser indicativo de enfermidades. Entre as principais causas adversas de saúde, a veterinária destaca doenças hormonais, doenças imunológicas e doenças dermatológicas, normalmente relacionadas a parasitas como sarna e pulgas.

“Deficiências nutricionais também podem provocar a queda acentuada dos pelos, por isso a escolha de uma alimentação balanceada é extremamente importante”, complementa a especialista.

Como tratar e evitar a queda de pelos em animais

O acompanhamento veterinário é imprescindível para todos os animais. Assim, o profissional poderá avaliar o paciente individualmente e tratá-lo conforme suas especificidades. No entanto, também é indispensável uma rotina de cuidados diários.

Para finalizar, Vanessa lista algumas recomendações indispensáveis para evitar a queda pelos anormal e manter os fios fortes e brilhantes: