Quando uma pessoa precisa da ajuda de um psicólogo?

Quando você não consegue lidar com ansiedade, estresse, luto e tristeza, é hora de buscar ajuda Foto: Pixabay/victorvote

Muitas vezes, temos receio do que não conhecemos. Ou, talvez, uma primeira experiência não tão boa nos faça querer desistir de buscar ajuda. Porém, é preciso dar uma chance para melhorar a qualidade de vida e a saúde emocional.

A pandemia de covid-19, o desemprego, desentendimentos nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, a cobrança excessiva e autoestima comprometida fizeram com que muitos adoecessem. Não são raros os casos em que as pessoas apresentem oscilações do sono, alimentação e outros sintomas orgânicos oriundos da saúde mental.

Quando você sente que está fora de controle, que a tristeza, a ansiedade e a angústia te paralisam, ter o apoio de um psicólogo é fundamental.

“Quando uma pessoa não está conseguindo manejar uma situação, um acontecimento da vida de uma forma autônoma, sozinha, ela precisa de um profissional de saúde mental. Então, a gente sente que as emoções estão transbordando e que não está conseguindo dar conta. A gente não aprende em lugar nenhum a lidar com nossas emoções, então, é natural que a gente tenha dificuldade”, avalia a psicóloga Karen Vogel, professora da The School of Life.

A especialista ressalta que o lugar de autoconhecimento é a psicoterapia: “O lugar que a gente faz esse aprendizado, esse desenvolvimento, é na terapia. A gente consegue entender que emoção é essa que está tirando a gente do prumo e como a gente faz para manejar essa emoção”.

Quem deve fazer terapia?

Todos aqueles que sentem que precisam de um apoio para organizar seus pensamentos e emoções, de forma especializada através da Psicologia, com a certeza de que terá uma escuta atenta e sem julgamento.

Quando uma pessoa precisa de um psicólogo?

Muitas situações de sofrimento na vida fazem com que uma pessoa precise de um psicólogo: luto, ansiedade, estresse em decorrência do excesso de trabalho, pressão por ser bem sucedido, dificuldades nos relacionamentos.

Karen Voguel chama atenção para aquelas emoções que podem passar para uma desordem psíquica: “Um medo que se transforma em ansiedade e um Transtorno de Pânico, por exemplo. Uma tristeza diante da perda de alguém que se transforma em melancolia e vira uma depressão. Um estresse que, se não tratado, vira um Burnout. Todos os agravamentos emocionais que acarretam numa desordem emocional, inclusive com uma ajuda psiquiátrica para sair da crise”.

Outra situação que faz uma pessoa precisar da ajuda de um psicólogo são dúvidas sobre os rumos da própria vida. “A pessoa não tá feliz no trabalho, quer encontrar uma outra opção, mas não sabe como começar. E a terapia é um espaço onde pode-se pensar com uma outra pessoa a respeito dessa insatisfação e quais caminhos percorrer. Pode ser questões amorosas, sair ou não de um relacionamento, enfim, todas as decisões que muitas vezes a vida nos impõe”, explica.

Orientação profissional e de casais que estão com dificuldades também são assuntos que geram o interesse. “Os casais, em geral, que estão com dificuldades no relacionamento e que buscam, através da terapia, se separar melhor ou desenvolverem ferramentas para melhorar esse relacionamento”, exemplifica Karen Vogel.

Pandemia, desemprego, divórcios, cobrança excessiva e autoestima comprometida fizeram com que a saúde mental ficasse comprometida Foto: Pixabay/Fotorech

Em que um psicólogo pode me ajudar?

Um psicólogo pode ajudar o paciente de diversas maneiras. Porém, a primeira coisa é a construção de um vínculo entre eles. A pessoa precisa se sentir segura para falar de suas emoções e pensamentos mais profundos. “Diante de uma situação de luto, estresse e mudança de vida, por exemplo, a pessoa tem alguém ali por ela, que quer o melhor para ela, que está com uma escuta terapêutica especial que vai contribuir para que ela se sinta amparada”, acrescenta a professora da The School of Life.

O psicoterapeuta também encontrará, junto ao paciente, formas de manejar as emoções, a ansiedade, o estresse, sem que ele prejudique a qualidade de vida. “Quando a gente está numa crise muito grande, a gente acaba se desorganizando e não conseguindo trabalhar. O terapeuta contribui para que a funcionalidade do cliente continue acontecendo. Também ensina inteligência emocional e a pensar em mudanças”, acrescenta Karen Vogel.

Psicoterapia conta com apoio da psiquiatria?

Em alguns casos, sim. Isso porque o psicólogo não pode fazer prescrição de medicamentos - ato exclusivo aos médicos, que podem receitar remédios necessários para equilibrar neurotransmissores, por exemplo, que estejam necessitando da ajuda química.

“Quando a gente observa que há um transtorno, um medo que se transforma em crise de pânico e precisa tratar, a gente não pode deixar sem tratar. Uma tristeza diante de um luto que caminha para a depressão e não pode deixar sem medicação. Quando a gente caminha para um quadro agudo, onde essa emoção se transformou em transtorno, precisa de uma ajuda psiquiátrica através de medicação. São nesses momentos que a psiquiatria se torna aliada dos processos psicoterapêuticos”, conclui a psicóloga.

Quando uma pessoa precisa da ajuda de um psiquiatra?

Alguns lugares que fazem atendimento psicológico gratuito em SP

Em São Paulo, aqueles que não têm condições financeiras podem contar com um apoio emocional e diversas instituições de ensino, como faculdades de Psicologia, ou outros centros referenciais de saúde em São Paulo. Confira algumas opções:

Centro de Psicologia Aplicada UNIP

Endereço: rua Apeninos, 595

Telefone: 3341-4250

Atendimento Psicológico Mackenzie

Endereço: rua Piauí, 181 - 1º andar

Telefone: 3256-6827 ou 3256-6217

Atendimento Psicológico gratuito ou preço popular Paróquia São Luís Gonzaga

Endereço: av. Paulista, 2378

Telefone: 3231-5954

Clínica de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul – Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico (NEAP).

Endereço: rua Galvão Bueno, 724

Telefone: 2297-4442

Instituto de Psicologia da USP

Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP)

Endereço: av. Professor Mello de Morais, 1721 - Bloco D - Butantã

Telefone: 3091-5015

Clínica de Psicologia FMU - Campus Santo Amaro

Endereço: av. Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

Telefone: 3040-3400/ 3040-3400 ramal 2316

Clínica de Psicologia da Uniban

Endereço: av. dos Autonomistas, 1325 - Osasco

Telefone: 3699-9047