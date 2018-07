Qual é o seu tipo de pegada? Foto: Reprodução

Cada indivíduo tem uma forma de pisar no chão e essa pegada é diferenciada de acordo com qual parte do seu pé entra em contato com o solo primeiro e com mais intensidade. Saber qual é o seu tipo de pegada (ou pisada) é fundamental para encontrar um calçado mais adequado para garantir o conforto do corpo e também para praticar esportes com menos probabilidades de riscos para o organismo.

Em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, a doutora em saúde pública Carla Belle explicou que são três os tipos de pisada: supinada, pronada e normal ou plana. "Quem tem a pegada pronada pisa primeiro com a parte externa do pé. Já no caso da supinada, é a parte de dentro do pé que toca primeiro o solo. Já na pisada normal ou plana as partes da frente e de trás dos pés pisam com mais intensidade no chão e quase não há inclinação lateral", diz.

Um calçado apra cada tipo de pé

Saber qual é o tipo de pisada é o primeiro passo para comprar o calçado adequado. Uma das formas de se fazer isso é procurar as lojas especializadas em artigos esportivos, que têm mecanismos para isso. Mas, também há um jeito mais 'caseiro' de descobrir essa informação. "Um método muito pratico é umedecer o pé e pisar em cima de um jornal, dá pra ver adequadamente qual parte do seu pé toca mais no jornal", explica Carla.

Com essa informação é só se dirigir a uma loja e escolher o calçado mais adequado. Mas, nos casos em que não há um modelo que agrade e cuide dos pés ao mesmo tempo, uma outra solução ode ser o uso de palmilhas. "Dá para recorre às palmilhas também, que ajustam o calçado à anatomia do pé oferecendo maior conforto", comenta a médica.

Carla lembra ainda que os pés são a parte do nosso corpo que têm contato com o solo, por isso merecem cuidado especial, já que lesões nessas áreas podem acabar sendo refletidas em outras partes do corpo, como coluna, joelhos e quadris. "O pé é a parte do corpo que mais contém ossos e tem ligação com a coluna, com os joelhos. Portanto, uma pisada torta ou esforço inadequado pode refletir e causar severas dores nas costas, afetar a postura, o equilíbrio, as articulações, os quadris, os joelhos", completa.

Ouça a entrevista completa da doutora em saúde pública Carla Belle no programa Rota Saudável da Rádio Eldorado