Quais exames você deveria fazer em diferentes fases da vida?

Homens e mulheres devem fazer exame de sangue para detectar o nível de glicose uma vez por ano e identificar a diabete, além da verificação de sódio, potássio, cálcio ionizado, magnésio e fósforo. As mulheres devem prestar mais atenção no autoexame das mamas e, os homens, no autoexame dos testículos. Mulheres com histórico de câncer de mama na família devem começar a fazer mamografia ainda antes dos 40.

