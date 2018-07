Psicossomática explica a influência dos sentimentos na saúde física

Foto:

Na última visita ao médico, você provavelmente ouviu que algum dos seus sintomas é decorrente do 'estresse'. O diagnóstico, cada vez mais comum, além de vago, não abre espaço para muitas opções de tratamento.

No entanto, ele dá uma pista: muitas das doenças têm, sim, causa psicológica, de acordo com os estudos da medicina psicossomática. Segundo Wilson de Campos Vieira, coordenador do curso de pós-graduação do Centro Universitário São Camilo em psicopatologia psicanalítica contemporânea, o ponto central da psicossomática é: "de qualquer forma, o indivíduo é atingido pelo problema. Se sua mente não o elabora, ele atinge o soma (corpo)."

Isso significa que diversas doenças podem ser expressões somáticas (no corpo) de questões psíquicas (da mente). Dessa forma, não lidar mentalmente com os problemas pode trazer complicações físicas.

Doenças graves

Quando passamos por uma grande perda, por exemplo, podemos escolher ignorar os sentimentos associados a ela. "Quando temos problemas, é natural ter reações psicológicas. Se a gente afasta isso para manter uma imagem social melhor, prejudica a saúde física. Se você não vivencia o problema na sua mente, ele afeta o seu físico", explica Vieira.

As doenças graves, aquelas que são fatais quando não tratadas, podem aparecer por fatores psicossomáticos quando o paciente já tem predisposição a elas e reprime um sentimento que, a princípio, seria normal. Um paciente com fatores de risco para ter um enfarte, que perde um parente querido e não 'processa' a tristeza, mas a reprime, pode ter um enfarte que não seria desencadeado sem o fator psicológico.

Doenças crônicas

Os fatores psicossomáticos também afetam as doenças crônicas, mas de forma diferente. "Quem sofre delas tem problema específico com alguma coisa na vida e que outras pessoas não têm. Um exemplo é alguém que tem dificuldade de receber ordens, se subordinar, e quando precisa passar por isso tem crise de enxaqueca", afirma Vieira.

O especialista explica que uma pessoa que tem asma, por exemplo, tem crises ao entrar em contato com ácaros e, portanto, quando estiver em um ambiente com alta concentração de ácaros, provavelmente terá uma crise. Mas, em alguns casos, a asma pode se manifestar também em outros ambientes. Isso acontece quando a resistência da pessoa aos ácaros diminui por causa de um fator psicossomático.

Tratamento

A psicossomática afirma que nossos problemas precisam ser pensados, analisados, elaborados na nossa mente para não se manifestarem fisicamente. Por isso, no caso de situações em que se espera que alguém sinta tristeza, como perda, humilhação, separação, entre outras, o ideal é absorver e elaborar o problema, não 'mascará-lo' com medicação, explica Vieira. "Ele pode ser aliviado com remédios, amizades, encontros, mas não se pode 'abortá-lo'", defende.

O especialista pondera que depressão, ansiedade e outras doenças devem ser tratadas, mas elas são quadros separados dos sentimentos que normalmente acarretam em expressão de fatores psicossomáticos.