Projeto oferece atividades gratuitas e discute câncer de mama em SP

Coletivo Pink abre as portas na Casa das Rosas, em São Paulo, no segundo ano consecutivo do projeto. Foto: André Velozo

Compartilhar os prazeres e as dificuldades de conviver com câncer de mama é, até certo ponto, uma prática terapêutica. Fazer isso pessoalmente é ainda mais preferível. Segundo uma pesquisa do Instituto Provoker, a pedido da Pfizer, mulheres que convivem com a doença preferem encontros presenciais com outras pacientes (47%) aos grupos virtuais (18%) para compartilhar experiências. Assim, pelo segundo ano consecutivo, o Coletivo Pink abre as portas para receber esse público e propor atividades educativas sobre o tema.

Com o mote "outubro além do rosa", o projeto tem o objetivo de lançar um olhar integral sobre a doença, levando em conta os aspectos do corpo, da mente e das emoções. Em funcionamento na Casa das Rosas desde o dia 1º deste mês, o espaço oferece serviços, oficinas, debates e propostas artísticas com atividades de teatro, cinema e música.

"A opção de abordar o câncer de mama por meio da arte passa pela percepção de que a doença vai além do corpo. Estamos falando de mulheres que se informam e vivem emoções durante o tratamento. Por isso, é fundamental ter um olhar integral, que leva em conta todos os aspectos do ser humano", diz Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer.

Exposição fotográfica conta histórias de quem convive ou já conviveu com câncer de mama. Foto: André Velozo

Diversas organizações que atuam no campo da oncologia se aliaram à farmacêutica para o lançamento do projeto, que conta com uma programação dividida em três semanas temáticas. As atividades são realizadas sempre de terça-feira a domingo.

Em um mês no qual se fala tanto de cuidados preventivos e histórias de cura, faz parte da proposta dar visibilidade às mulheres que ainda convivem com o tumor, seja na fase inicial ou metastático. Para isso, o rosto de 30 pessoas está estampado painéis de uma exposição inspiradora, que também traz informações que desmistificam os tabus de quem enfrenta o câncer de mama.

Intitulada Frida e Artemisa, a coragem do Pink no Outubro Rosa, o nome da mostra faz uma homenagem a Elfriede Galera, conhecida como Frida, que enfrentou o câncer de mama metastático por aproximadamente dez anos, sempre com leveza, alegria e atitude positiva. Conheça mais sobre a história dela aqui.

Atividades gratuitas no Coletivo Pink

A cada semana, uma tema guia as atividades realizadas no Coletivo Pink. As vagas são limitadas e é preciso se inscrever previamente (clique aqui). Até o dia 6 de outubro, as oficinas incluem automaquiagem, crochê livre, ervas medicinais, produção de lenços artesanais e aula de ioga. Na segunda semana, de 8 a 13 de outubro, os participantes poderão aprender escrita criativa, bordado e fotografia para celular. Na terceira e última semana de atividades, de 15 a 20 deste mês, as propostas envolvem oficinas de macramê e danças circulares.

VEJA TAMBÉM: Mitos e verdades sobre o câncer de mama

Outubro Rosa Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), somente este ano, 57 mil novos casos da doença devem ser descobertos no Brasil. Veja mitos e verdades sobre o câncer de mama, apontados por Evandro Fallacci Mateus, mastologista e oncoplástico da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho.

Foto: Divulgação

Somente mulheres idosas devem realizar a mamografia MITO. A realização da mamografia no Brasil é lei e deve se iniciar anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama e/ou ovários devem iniciar a prevenção antes. A idade certa é definida pelo médico.

Foto: Ana J/Pixabay

Se o resultado da mamografia der alterado a paciente está com câncer MITO. Qualquer alteração deve ser vista com atenção, seja na mamografia ou durante o autoexame das mamas ou em exames de rotina. No entanto, essa anormalidade pode indicar cistos, nódulos e calcificações - não necessariamente um câncer de mama. O ideal é que a paciente procure um mastologista para esclarecimento e acompanhamento sempre que detectada uma alteração.

Foto: Piepie/Pixabay

Existem tipos diferentes de câncer de mama VERDADE. A medicina consegue identificar diferentes tipos de câncer de mama e os tratamentos são cada vez mais específicos. Com os novos conhecimentos sobre o perfil biológico de cada tumor e seu comportamento, pode se adequar com mais eficácia a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e até a cirurgia.

Foto: Stefano Corso/Pixabay

A mamografia também detecta lesões menores na mama VERDADE. A mamografia é um exame eficaz para detectar lesões iniciais e não palpáveis. Essas lesões são classificadas de acordo com o risco de, algum dia, evoluir para o câncer. O tratamento deve ser definido por um mastologista.

Foto: Creative Commons

A mulher que retira o tumor perde a mama MITO. A cirurgia de retirada do tumor ou de toda a mama faz parte do tratamento contra o câncer, mas a reconstrução pode e deve ser feita. Atualmente, a tendência é preservar a maior parte da mama, sempre respeitando a segurança oncológica da paciente. A reconstrução acontece na sequência do procedimento cirúrgico da retirada do tumor. Consultoria: Hospital 9 de Julho.

Foto: Jillil 111/Pixabay

Em todas as semanas, há ainda serviços como corte de cabelo solidário, em que se pode doar os fios para confecção de perucas, shows gratuitos de música, apresentação teatral e cinema com mostra de filmes ligados ao universo feminino e às temáticas em discussão durante o projeto.

Serviço

Projeto Coletivo Pink - Por um Outubro Além do Rosa

Duração: De 1 a 20 de outubro de 2019, sempre de terça-feira a domingo

Horário: terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h

Endereço: Avenida Paulista, 37, Bela Vista, São Paulo (próximo ao metrô Brigadeiro)

Inscrições: www.coletivopink.com.br