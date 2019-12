Projeto ‘Novos Olhares’ leva humanização para área da saúde em hospitais do interior paulista

Projeto 'Novos Olhares' pretende falar sobre humanização e pensamento crítico no ambiente hospitalar. Foto: Divulgação/ Rafael Beraldo

O descarte adequado de lixo hospitalar e a missão do agente de saúde são os principais assuntos debatidos na nova edição do projeto ‘Novos Olhares’. Tendo em vista a importância da humanização e do pensamento crítico nesse ambiente, a ação ocorre no Hospital de Amor e na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, no interior paulista.

A fotografia será o instrumento de reflexão e compartilhamento de ideias dos participantes.

Educadores da ONG ImageMagica acompanharão os profissionais de saúde para que eles façam imagens sobre os temas propostos junto com uma legenda para complementar a mensagem final.

A saída fotográfica é muito importante para que os profissionais de saúde vejam com outros olhos - e diferentes ângulos - seu ambiente de trabalho. Ao final das oficinas, uma exposição é feita nos hospitais.

Uma das discussões do projeto é sobre o descarte adequado do lixo hospitalar. Foto: Divulgação/Vivianne Mendona

O projeto ‘Novos Olhares’ é promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Usina Cultural, ONG ImageMagica e Hospital de Amor.

Na segunda etapa, os participantes enviarão postais uns para os outros e contarão sobre a missão que os toca no ambiente em que trabalham. “Os projetos que realizamos nos hospitais são muito transformadores. É incrível você perceber que a fotografia faz a pessoa pensar e olhar diferente para a situação dela”, afirma a coordenadora de projetos educacionais da ImageMagica, Simone Araújo.