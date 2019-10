Projeção de desenhos na Avenida Paulista conscientiza sobre esquizofrenia

A esquizofrenia atinge 1,6 milhão de pessoas no Brasil. Foto: Pixabay

Nesta quinta-feira, 17, a dupla VJ Suave levará arte para a Avenida Paulista com intuito de chamar atenção para a realidade e as necessidades dos pacientes convivendo com a esquizofrenia. A ação, apoiada pela Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, terá início na Praça Oswaldo Cruz e percorrerá alguns quarteirões até chegar ao prédio da Gazeta.

Por meio de seus personagens animados e ‘Suaveciclos’ - triciclos que projetam grafite digital nas paredes -, a dupla formada pelos irmãos Ceci Soloaga e Ygor Marotta busca criar, por meio de narrativas curtas, conexão entre o espectador e a cidade, misturando história animada com vida real.

As animações projetadas em movimento, desde 2009, são desenvolvidas a partir de desenhos feitos a mão e projetados de acordo com a arquitetura do espaço, iluminando paredes, árvores, prédios e diferentes superfícies da cidade.

“Doenças mentais ainda são um tabu para a sociedade e queremos, por meio de nossa arte, interagir com o público e mostrar que precisamos falar sobre isso, sem medo”, explica Ceci Soloaga.

A iniciativa faz parte da Campanha ‘Ouçam Nossas Vozes’, que visa conscientizar, de maneira lúdica, sobre a esquizofrenia, levando informação de qualidade para a população de modo a reduzir os estigmas relacionados às doenças mentais.

“Queremos mostrar que a esquizofrenia deve ser vista como uma doença crônica, como diabetes ou hipertensão, e que precisa ser corretamente diagnosticada e controlada para que o paciente possa levar uma vida socialmente ativa, trabalhar e estudar”, explica Graziela Lanzara, líder da área médica para neurociências, virologia e doenças raras na Janssen.

O que é esquizofrenia?

A esquizofrenia é uma doença crônica ainda muito estigmatizada que afeta cerca de 1% da população mundial. No Brasil, a enfermidade atinge cerca de 1,6 milhão de pessoas. É um transtorno mental caracterizado por distorções no pensamento, percepção, emoções, linguagem e comportamento.

Os sintomas podem incluir alucinações (ouvir, ver ou sentir coisas que não existem) e delírios (falsas crenças mantidas mesmo quando há provas que mostram o contrário).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a enfermidade é considerada a terceira doença que mais afeta a qualidade de vida entre a população de 15 a 45 anos de idade. A esquizofrenia geralmente tem início entre o fim da adolescência e o começo da vida adulta.

Serviço:

Performance para conscientização sobre Esquizofrenia

Quando: Quinta, 17 de outubro, das 18h30 às 20h30

Onde: Início na Praça Oswaldo Cruz/Japan House (próximo ao shopping Pátio Paulista) e fim próximo ao prédio da Gazeta (av. Paulista, 900)

Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista