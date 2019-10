Programas fazem congelamento de óvulos gratuito para mulheres com câncer

A gerente de recursos humanos Alexandra Martins, de 38 anos, fez congelamento de óvulos após o segundo diagnóstico de câncer de mama. Foto: Arquivo pessoal/Cedida por Alexandra Martins

O congelamento de óvulos, espermatozoides, embriões ou tecido ovariano dá a homens e mulheres com câncer a possibilidade de serem pais e mães. A preservação dos gametas é indicada porque o tratamento oncológico compromete a fertilidade, mas o alto custo do procedimento pode ser um impeditivo — varia de R$ 10 mil a R$ 18 mil. Para facilitar o acesso, alguns programas oferecem o serviço de forma gratuita ou com preço reduzido para quem foi diagnosticado com algum tipo de tumor.

Saber da existência desse tipo de projeto social foi um alívio para Alexandra Maria Velho Martins quando, no começo deste ano, recebeu o segundo diagnóstico de câncer de mama. "A quimioterapia poderia acabar com a possibilidade de ser mãe, mas era um fator decisivo a questão do valor. Não acreditei quando o médico falou do programa, então resolvi fazer [o congelamento de óvulos]", conta a gerente de recursos humanos, de 38 anos. O procedimento deve ser realizado antes de iniciar o tratamento do tumor.

Na semana passada, um dia após conversar com o E+, ela passou por uma cirurgia para retirada dos ovários após ser detectada com uma mutação no gene BRCA, o que aumenta as chances de ter câncer nessas glândulas e nas mamas. O procedimento preventivo é semelhante ao que Angelina Jolie fez em 2013 ao realizar dupla mastectomia.

Sem os ovários, também não haveria possibilidade de Alexandra ser mãe se não tivesse optado pela preservação da fertilidade. "Mais um motivo que me dá muita alegria. Meu sentimento hoje é de segurança, de paz. Se um dia eu encontrar uma pessoa que queira ser pai de um filho meu, eu tenho essa segurança, seja quando for na minha vida."

Alexandra realizou o procedimento por meio do programa de oncofertilidade da Huntington Medicina Reprodutiva. Nessa iniciativa, homens e mulheres com diagnóstico de câncer pagam um valor reduzido para terem seus gametas preservados — no caso das mulheres, são R$ 6 mil, um terço do que é normalmente cobrado. A idade máxima para fazer parte do projeto é de 42 anos para ambos os sexos.

Alexandra Martins recebeu dois diagnósticos de câncer de mama, uma aos 29 anos e outro aos 37. Foto: Arquivo pessoal/Cedida por Alexandra Martins

"Parte muito custosa do congelamento de óvulos e embriões é a indução ovariana. Nesse projeto, os hormônios são doados pela indústria farmacêutica, o custo do tratamento acaba sendo subsidiado e se paga apenas o preço do congelamento", explica Mauricio Chehin, especialista em reprodução assistida e coordenador do programa da Huntington.

O tratamento de indução ovariana ao qual ele se refere é feito com a aplicação subcutânea diária de hormônios a fim de que a mulher produza vários óvulos de uma vez. Essa etapa dura de dez a 14 dias. "Para mulheres com câncer, a ideia de utilizar hormônios pode assustar, mas esses hormônios não atingem a mama. Junto com a indução, usa-se uma segunda medicação que bloqueia a produção de estrogênio e é 100% segura, não piora o prognóstico", diz Chehin.

O medicamento para estimular a produção de óvulos é cedido gratuitamente pelo programa Proteger, dos Laboratórios Ferring. A farmacêutica tem parceria com cerca de 20 clínicas ou hospitais em todas as regiões do Brasil para as quais destina as injeções. "Essas clínicas fazem diagnóstico da paciente e envia solicitação do tratamento. Algumas fazem tratamento sem custo e outras cobram valor reduzido, mas uma parte importante é o medicamento [de indução ovariana]", diz Eli Lakryc, diretor médico da empresa.

VEJA TAMBÉM: Mitos e verdades sobre o câncer de mama

Outubro Rosa Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), somente este ano, 57 mil novos casos da doença devem ser descobertos no Brasil. Veja mitos e verdades sobre o câncer de mama, apontados por Evandro Fallacci Mateus, mastologista e oncoplástico da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho.

Foto: Divulgação

Somente mulheres idosas devem realizar a mamografia MITO. A realização da mamografia no Brasil é lei e deve se iniciar anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama e/ou ovários devem iniciar a prevenção antes. A idade certa é definida pelo médico.

Foto: Ana J/Pixabay

Se o resultado da mamografia der alterado a paciente está com câncer MITO. Qualquer alteração deve ser vista com atenção, seja na mamografia ou durante o autoexame das mamas ou em exames de rotina. No entanto, essa anormalidade pode indicar cistos, nódulos e calcificações - não necessariamente um câncer de mama. O ideal é que a paciente procure um mastologista para esclarecimento e acompanhamento sempre que detectada uma alteração.

Foto: Piepie/Pixabay

Existem tipos diferentes de câncer de mama VERDADE. A medicina consegue identificar diferentes tipos de câncer de mama e os tratamentos são cada vez mais específicos. Com os novos conhecimentos sobre o perfil biológico de cada tumor e seu comportamento, pode se adequar com mais eficácia a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e até a cirurgia.

Foto: Stefano Corso/Pixabay

A mamografia também detecta lesões menores na mama VERDADE. A mamografia é um exame eficaz para detectar lesões iniciais e não palpáveis. Essas lesões são classificadas de acordo com o risco de, algum dia, evoluir para o câncer. O tratamento deve ser definido por um mastologista.

Foto: Creative Commons

A mulher que retira o tumor perde a mama MITO. A cirurgia de retirada do tumor ou de toda a mama faz parte do tratamento contra o câncer, mas a reconstrução pode e deve ser feita. Atualmente, a tendência é preservar a maior parte da mama, sempre respeitando a segurança oncológica da paciente. A reconstrução acontece na sequência do procedimento cirúrgico da retirada do tumor. Consultoria: Hospital 9 de Julho.

Foto: Jillil 111/Pixabay

Ele explica que, após a aprovação do pedido, leva até dois dias para a mulher receber os hormônios. Se ela estiver em São Paulo, pode chegar no mesmo dia. O tempo é precioso nesse cenário, porque o tratamento oncológico não pode esperar muito e o procedimento de preservação da fertilidade deve ser feito antes disso.

Lakryc destaca a importância da chamada oncopreservação, do trabalho conjunto entre oncologistas e especialistas em reprodução humana "para a mulher realizar o sonho de ser mãe". Para isso, ela precisa ser informada sobre os prejuízos que a quimioterapia e radioterapia causam à fertilidade.

Programas gratuitos de congelamento de óvulos

Na rede pública do Estado de São Paulo, o Hospital Pérola Byington, centro de referência da saúde da mulher, investe cerca de R$ 2 milhões por ano para manter o serviço de reprodução assistida, que é oferecido desde 1991.

Para ter acesso ao congelamento de óvulos, mulheres em tratamento de câncer devem agendar o procedimento por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Assim que a paciente é atendida, o tratamento é indicado e exames necessários são solicitados para encaminhamento ao centro médico. Desde 2016 até o primeiro semestre de 2019, 325 pessoas realizaram a preservação da fertilidade nessas condições.

O hospital é um dos parceiros da Ferring, que envia o tratamento de indução ovariana gratuitamente. Outro cliente da farmacêutica e que tem um programa sem custos é o Instituto Ideia Fértil, com o Guardando Sonhos. A própria clínica congela os óvulos ou sêmen de pessoas em tratamento de câncer.

"O critério para a mulher é ter reserva ovariana normal e ciclo funcionando regularmente. A paciente tem de passar em consulta e vir com encaminhamento do oncologista. Se não tiver carta do médico, ela pode procurar por demanda, mas entramos em contato com o oncologista dela", explica Emerson Barchi Cordts, diretor clínico do Ideia Fértil. O instituto tem três unidades em São Paulo, mas o projeto funciona dentro da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André.

Métodos de preservação da fertilidade

Mauricio Chehin explica que existem quatro formas de preservar a fertilidade de pessoas com câncer. A mais comum e mais utilizada é o congelamento de óvulos. Após a estimulação ovariana, a mulher passa por um procedimento de coleta dos gametas, que vão para um laboratório e são preservados em nitrogênio líquido. Eles podem ser usados em qualquer momento, não existe prazo de validade.

Outra opção é o congelamento de embriões, feito, segundo o médico, em "casos em que existe relacionamento estável". Há também o congelamento de tecido ovariano, em que o material é retirado por cirurgia de videolaparoscopia e congelado. "A paciente faz quimioterapia e no futuro a gente retransplanta esse tecido. A teoria é que o tecido retirado não sofreu os efeitos deletérios [do tratamento oncológico] e faria o ovário funcionar", explica o especialista.

O quarto método é conhecido por indução da menopausa temporária, que Alexandra fez quando descobriu o primeiro câncer de mama, aos 29 anos. "[Na época], não cogitei congelamento por questões financeiras e tempo, pois precisava começar o tratamento [do tumor] rápido", diz ela. Nesse procedimento, é feito o bloqueio da produção hormonal nos ovários por meio de medicamentos. "A ideia é que se o ovário ficar mais em repouso, a quimioterapia vai agir menos nele, porque a quimio ataca células em atividade rápida [caso dos óvulos]", diz Chehin.