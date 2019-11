População negra tem dificuldade com cuidados de saúde

População de pretos e pardos tem maior incidência de problemas de saúde evitáveis no País, segundo a ONU. Foto: Pexels

"O racismo atravessa o processo de adoecimento, não é só uma questão socioeconômica. O racismo faz parte dos determinantes em saúde". A frase dita pela médica de família e comunidade Monique França resume algumas estatísticas que mostram como a população negra é mais vulnerável quando se fala em saúde. Embora exista uma política nacional que visa à redução das desigualdades étnico-raciais nesse setor, menos de um terço dos municípios brasileiros se comprometem com as ações propostas.

O Dia Nacional da Consciência Negra é importante para chamar a atenção da sociedade, mas esse olhar pontual está longe de ser proporcional às dificuldades que esse grupo social enfrenta. A população de pretos e pardos tem maior incidência de problemas de saúde evitáveis no País, segundo alertou a Organização das Nações Unidas em janeiro de 2018.

Em relação à saúde mental, dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2016, o risco de suicídio entre adolescentes e jovens negros foi 45% maior do que entre brancos, na faixa de 10 a 29 anos. E quando se fala em morte materna de jovens no Brasil, as negras são 55,3% ante as 47,5% brancas.

"Muitas vezes, as causas que vão determinar o adoecimento humano, mesmo com base biológica, podem ser as condições de vida, pobreza, alimentação, vulnerabilidade de saneamento", avalia Denize Ornelas, diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Aqui, os negros também estão em desvantagem: na faixa dos 10% mais pobres, 75,2% são pretos ou pardos, enquanto 23,7% são brancos.

Mas o racismo não vê nível econômico e é um fato para Serena Williams, que figurou em primeiro na lista da Forbes de mulheres esportistas mais ricas. Em entrevista à Vogue, a tenista relatou que, após dar à luz em 2017, ficou sem sua medicação diária para coágulos sanguíneos. Ela suspeitou que estava desenvolvendo embolia pulmonar — problema de que já sofreu — e pediu uma tomografia, que foi negada por uma enfermeira. "Os médicos não estão nos ouvindo", falou posteriormente à BBC. Ela citou que há prejulgamentos que precisam ser resolvidos. "Saber que os médicos não se importam tanto conosco é doloroso", afirmou.

Olhar atento ao negro na saúde

A médica de família e comunidade relata um caso que atendeu. Uma criança negra de três anos queixava-se de dor de cabeça, algo incomum nessa faixa etária. Depois de avaliar questões clínicas mais comuns e saber que havia uma alimentação adequada e progresso escolar, a médica investigou melhor. "Há dois meses, o pai havia sido preso. Pai negro, criança negra. A gente começa a entender que isso afeta o desenvolvimento e a saúde da criança." Porém, o racismo impede que os profissionais de saúde se atentem a esses detalhes.

O prejulgamento consciente é ainda mais problemático. "Na recepção, o atendente olha para uma pessoa negra e identifica como menos propensa a ter emprego, tem mais tempo livre. Enquanto uma branca tem de sair mais rápido dali, o negro pode ser deixado por muito tempo esperando. Há também estereótipo de promiscuidade, ideia que veio procurar médico não por dor, mas por infecção sexualmente transmissível", exemplifica Denize. "Muitas dessas coisas tem a ver com o racismo que está internalizado, que é cultural da sociedade brasileira. A pessoa pode perceber ou não e propaga, porque está presente nas nossas práticas", afirma.

Olhar mais atento a pretos e pardos

O combate ao racismo na saúde, e em qualquer esfera social, passa também por reconhecer as nuances da população negra. O pesquisador Luís Eduardo Batista, do Instituto de Saúde, elaborou uma pesquisa em 2004 com o objetivo de mostrar a diferença no perfil da mortalidade entre brancos, pretos e pardos. Foram coletados dados do Estado de São Paulo entre os anos de 1999 e 2001.

É preciso reconhecer as nuances da população negra, uma vez que pessoas com pele mais pigmentada sofrem mais preconceito.

O resultados indicam que as causas de morte das pessoas brancas são relacionadas a doenças. Entre os negros, o fatores são mais externos, relacionados a complicações da gravidez e do parto e transtornos mentais. Segundo Batista, juntar pretos e pardos na categoria negro esconde o que acontece com os pretos. Para ele, é fundamental desagregar ambos a fim de analisar os dados da área da saúde.

Denize destaca que dentro da classificação de negros, pessoas com a pele mais pigmentada sofrem mais do que aquelas de tom mais claro. "Tem de haver respeito à identificação racial, construir na sociedade a percepção de que quando falamos 'pardo' e 'preto', falamos do conjunto de pessoas negras", afirma.

Políticas são pouco aplicadas

Como objetivo de "promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e nos serviços do SUS", o Ministério da Saúde instituiu, em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN).

Dez anos após a criação, apenas 27,8% dos 5.570 municípios brasileiros incluíram ações previstas no documento no plano municipal de saúde. É o que mostra a Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Batista investigou o progresso de implementação da Política e conversou com gestores e lideranças de movimentos sociais que atuam no campo da saúde da população negra. Foi possível identificar o que facilita e o que dificulta a adesão às propostas.

VEJA TAMBÉM: Depoimento dos artistas no Dia da Consciência Negra

O papel do negro na música sempre foi muito valoroso, o negro sempre foi visto como um instrumentista talentoso, os cantores as cantoras sempre foram valorizados.

Acredito que a gente precisa agora discutir o papel do negro em todos os lugares. Negro não é só jogador de futebol e artista. Negro pode ser tudo. Podemos ser tudo o que nós quisermos.

Viva a consciência Negra, viva a luta de zumbi e viva a nossa luta diária! Porque racismo a gente combate com justiça e com amor.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 2 | 9 Jair Oliveira - cantor A consciência é algo que nunca ninguém fotografou, pintou ou descreveu com detalhes precisos. Assim como a alma, jamais foi vista, mas todos sabem muito bem como senti-la e vivencia-la; pois todo indivíduo, em algum momento, reflete sobre o peso e a higiene da sua. Consciência é para estar leve, limpa... E, geralmente, seus produtos de limpeza atendem pelo nome de amor, compaixão, honestidade, respeito e tantos outros sentimentos nobres que não só a tornam mais leve, assim como ao mesmo tempo a engrandecem. Apesar de imaginar a consciência como incolor - ou melhor, multicolor - é com todos estes sentimentos que saúdo o que foi chamado de Dia da Consciência Negra para lembrar da grandeza e da beleza de mulheres e homens negros deste planeta. Sei que algumas datas comemorativas do calendário são criticadas por dedicarem somente um dia para as causas que representam... Não compartilho desta crítica; pois assim como o aniversário comemora a vida em mais um ciclo, todos os outros não deixam de ser dias para se viver intensa e plenamente. Então, podemos sim comemorar a efeméride, sem nos esquecer de respeitar e cultivar, por todo o resto do ano, o conceito que ela abraça. Um salve à consciência negra no dia 20 de novembro! E viva a consciência leve e limpa por toda a eternidade!

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 3 | 9 Margareth Menezes - Cantora O dia da Consciência Negra é um dia que marca uma luta, um momento de reflexão, que acho que tem que ser feita o ano inteiro. Ensinado às crianças essa questão que não existe diferença entre as pessoas em relação à cor da pele.

É uma herança negativa que a gente traz da colonização da maneira como as coisas foram acontecendo, da formação social do Brasil. O país perde muito com isso, por causa dessa questão da discriminação. Não se potencializa, não se usa e não se credibiliza as potencialidades da cultura do nosso povo, essa mistura toda.

Nós sabemos muito pouco em relação a tudo que se faz na África. São 54 países, milhares de culturas. Aqui as pessoas já chegaram todas misturadas, vieram na condição de escravos, mas são seres humanos.

Um dos grandes defeitos da sociedade brasileira é a discriminação racial, essa coisa velada. É uma grande falha da sociedade brasileira não encarar essa situação para transformar, trazer uma maneira coerente de se conviver, respeitando a origem, a religião e todas as coisas que compõem a cultura afro-brasileira.

A música e a arte são ferramentas de comunicação que a gente pode usar para combater todo tipo de discriminação. A música pulsa no coração, e quando uma pessoa gosta de uma música, ela não vai olhar a cor de quem está cantando.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 4 | 9 Hélio de La Peña - Humorista O Dia da Consciência Negra deveria ser um momento de reflexão sobre o longo período de escravidão que tivemos e suas nefastas consequências. A maioria da população de origem negra vive na base da pirâmide social, assim como há um baixíssimo número de negros ocupando cargos estratégicos, seja na esfera pública ou nas empresas privadas. Infelizmente, para a maioria da população, é apenas um feriado. E dessa vez, nem isso: caiu num domingo.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 5 | 9 Ludmilla - Cantora Mesmo acreditando que o amor ao próximo deva ser praticado todos os dias. O Dia da Consciência Negra é importante para lembrarmos que a luta pelos nossos direitos ainda não acabou, pois o racismo infelizmente ainda é presente em pleno século XXI.

É dia de reafirmarmos que qualquer forma de preconceito é inadmissível e homenagear grandes nomes que lutaram e fizeram a diferença em busca de liberdade, respeito e igualdade. Homens e mulheres que fizeram suas vozes serem ouvidas. O mundo precisa de mais amor. A cor da pele não altera o caráter de uma pessoa.

Essa influencia faz parte da historia do mundo. São manifestações culturais, como as rodas de capoeira, samba, maracatu, afoxés, samba-enredos... Temos artistas brilhantes e respeitados que representam muito bem a força, personalidade e presença negra na música brasileira.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 6 | 9 Mc Soffia - Cantora Sou super a favor do Dia da Consciência Negra. É uma celebração, como comemorar o aniversário de grandes heróis que lutaram pelo nosso povo: Chica da Silva, Zumbi dos Palmares, entre outros. Mas ainda é pouco! Um dia é muito pouco para celebrar e agradecer ao povo que literalmente construiu esse país.

A representatividade é importantíssima. Ainda precisamos de mais referências, principalmente na televisão. Ter alguém que condiz com sua estética, sua cor, seu gênero e tantas outras coisas, é o que motiva as pessoas normais a lutarem pelos seus sonhos.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 7 | 9 Big - Músico da 'Dois Africanos', dupla finalista do 'Superstar' O dia da Consciência Negra é muito importante. É uma data onde nos atentamos aos tristes problemas da sociedade em relação à discriminação racial.

Existem muitos problemas, inclusive do próprio negro em se aceitar, pois ele não tem muitos exemplos atuais de negros que possa seguir, pessoas que ele possa se espelhar, que o fizesse sentir orgulho em ser negro.

Já que o início da história do negro no Brasil começou com ele sendo escravizado, servindo a alguém que se acha superior. 20 de novembro não pode ser um dia apenas de comemoração cultural, temos que ter uma visão mais acadêmica. Nossos irmãos de cor que tiveram mais sucesso deveriam ir às ruas se mostrar como modelos e que sim, existem dias melhores, pelo trabalho, pela força da determinação e que tudo pode mudar se acreditar nos sonhos e seguir no caminho do bem.

Mas ainda assim, é um dia que, em outro sentido, infelizmente existe, e já não deveríamos precisar dele. Mas, com tantas coisas acontecendo, é uma data necessária.

A representatividade é fraca, poucos negros nas mídias e nas TVs. É hora dos negros que lá estão se manifestarem, se comprometerem com a sociedade negra, para inspirar a grande maioria que sofre diariamente.

Só se fala de racismo quando raramente um destes sofre com isso. Nós que estamos na TV temos de dar voz aos irmão menos representados.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 8 | 9 Joyce Ribeiro - Jornalista Acho importante pensarmos na dimensão da Cultura Negra e toda sua expressão no mundo. Recebemos muita informação errada e distorcida sobre a história do negro no Brasil e isso gera sérias implicações, sempre prejudiciais, sendo transmitidas de geração em geração.

O dia da Consciência Negra é relevante para simbolizar a necessidade que temos de pesquisar cada vez mais sobre as nossas raízes, sobre a participação do negro na construção desta nação e sobre as características que herdamos do continente africano e hoje fazem parte da nossa identidade brasileira.

Assim serão formados cidadãos verdadeiramente conscientes, lúcidos e menos preconceituosos para entenderem a real origem dos nosso problemas e os desafios mais urgentes que precisamos superar.

X X População negra tem dificuldade com cuidados de saúde População negra tem dificuldade com cuidados de saúde X 9 | 9 Sérgio Loroza - Ator e Cantor É um dia de conscientização e de comemoração. Tem muita coisa a se conquistar ainda, mas o pouque que se conquistou, ainda que não seja o suficiente, já é bastante coisa.

Teve gente que deu a vida pra isso. Eu, por exemplo, sou o típico fruto dessa luta que começou muito tempo atrás, então acho que todas as minhas vitórias são pequenas comparadas com nosso povo, mas é necessário comemorar.

Até porque a gente é bom de festa pra caramba! Quando a gente celebra, acaba propondo uma diferença de atitude pro povo, de uma maneira geral.

Eu sou esperançoso, acho que estamos no caminho.

20 de novembro, consciência negra: Valeu Zumbi! É dia de festejar, de comemorar e querer mais. A gente quer justiça. Leia mais aqui

"A primeira e principal dificuldade é o secretário municipal ou prefeito não ver a temática racial como importante para a saúde. Outra dificuldade é o processo de formação dos profissionais da área da saúde, não há discussão sobre racismo como determinante de saúde", diz o especialista.

Monique França, integrante do Negrex, coletivo de estudantes negros de medicina, afirma que a questão racial deveria perpassar todo o processo de formação de um profissional da saúde. "É muito claro, cobrado e estabelecido saber idade e sexo do paciente. Por que não saber a cor? No País, tem muitas iniquidades relacionadas à raça e cor." O ensino, segundo ela, deve ir além dos fatores biológicos. "Fechar os olhos e tratar todos como igual não tem mudado as estatísticas."

Denize apoia a existência de políticas específicas como a PNSIPN e afirma que as ações não podem ser vistas apenas como benefícios aos negros. "Consequentemente, melhora todo o sistema de saúde. Se diminui as doenças transmissíveis para negros, diminui para a sociedade inteira. Quando cuido das pessoas vulneráveis, diminuo a chance de a doença ir para a sociedade como um todo", explica.

Caminhos para mudanças

A investigação de Batista identificou pistas de como os gestores municipais podem atuar para enfrentar o racismo nos serviços de saúde: estabelecer um grupo técnico de coordenação da política; incluir a política nos instrumentos de gestão e definir indicadores de monitoramento e avaliação da PNSIPN.

Porém, de acordo com os dados do IBGE, apenas 5% de todos os municípios brasileiros criaram uma instância específica para conduzir, coordenar e monitorar as ações de saúde voltadas para a população negra. O número é ainda menor se analisarmos aqueles que responderam afirmativamente para a implementação de ações da Política e para a criação de comitês técnicos: 3,5%.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que, quanto à implementação dos Comitês Técnicos da Saúde da População Negra, a pasta "vem realizando ao longo dos últimos anos ações e publicações com o intuito de ampliar o número de comitês". Os exemplos são a terceira edição da PNSIPN, lançada em 2017, e do Manual para Gestores. Ainda que os documentos contenham as orientações necessários, os números indicam que é preciso fazer mais.

O órgão disse que fomenta a Política na Coordenação de Garantia da Equidade e "as ações vêm sendo realizadas para qualificar e fortalecer o acesso da população negra e das comunidades tradicionais (quilombolas e terreiros) aos serviços de saúde da atenção primária". O ministério informa também que firmou parcerias com instituições de ensino em todo o País para ofertar capacitação dos profissionais de saúde e dos gestores municipais.

Para os especialistas ouvidos pela reportagem, embora as ações não estejam sendo amplamente efetuadas, é importante que existam. "Depois, vai cobrando outras etapas desse processo, vai trabalhar com quem está se formando e quem já está formando para que o fim da iniquidade racial aconteça", diz Monique.