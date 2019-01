Plantas Alimentícias Não Convencionais podem ser benéficas para saúde

Plantas Alimentícias Não Convencionais são tema de oficinas no Sesc SP em janeiro. Foto: Willian Lopes de Abreu

Você já ouviu falar em Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC)? Elas podem estar no seu jardim e você nunca pensou em comê-las. São plantas espontâneas ou silvestres, que algumas vezes damos o nome de mato ou ervas daninhas. Algumas delas são ricas em nutrientes e vitaminas.

“As PANCs podem contribuir para tornar seus pratos mais floridos e saudáveis. Algumas dessas plantas têm muitas vitaminas para agregar a nossa saúde e são orgânicas pela sua própria essência”, enfatiza a endocrinologista Lívia Marcela, mestre em Endocrinologia pela Unifesp. Além disso, a especialista ressalta que alguns autores acreditam que somente utilizamos 0,04% da biodiversidade alimentícia do planeta. Das aproximadamente 300 mil espécies de plantas catalogadas no mundo, estima-se que 10% sejam comestíveis.

No Brasil, há em torno de 50 mil espécies de plantas. “Como muitas dessas plantas são encontradas em jardins, seu valor monetário é muito baixo ou, até mesmo, inexistente. Por mais esse motivo não podemos deixar de experimentar. A rotina entorpece e muitas vezes compramos sempre a mesma variedade de salada, mesmo quando o preço sobe”, acrescenta a médica.

Mas como saber o que é comestível?

Algumas Plantas Alimentícias Não Convencionais foram usadas pelas avós para cozinhar. A endocrinologista Lívia Marcela dá exemplos: “Azedinha, Beldroega, Bertalha, Capuchinha, Caruru, Peixinho, Ora-pro-nobis, Serralha, Taioba entre tantas outras. Mas, para evitar erros, recomendo o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil, uma co-autoria de Valdecy Kinupp e Harri Lorenzi, da Editora Plantarum”.

Oficinas para o preparo de PANCs em casa

Durante o mês de janeiro, o Sesc Consolação promove quatro atividades voltadas ao consumo responsável e à sustentabilidade. O objetivo é aproveitar ao máximo os alimentos. As oficinas, que são gratuitas, ocorrem em diversos espaços da unidade e são abertas ao público geral.

“Atualmente o conceito de PANC está bem difundido, principalmente nas grandes cidades, que se configuram como espaços de troca de informações. As pessoas conhecem a sigla, mas ainda consomem as PANC somente em ocasiões especiais ou em restaurantes. Para esta população, é importante consolidar o consumo, de forma que estes alimentos façam parte do cotidiano. Nas áreas rurais, muitos vegetais considerados PANC se fazem presentes por serem parte da memória afetiva alimentícia, mas é preciso resgatar o valor destes ingredientes para manter viva a tradição de uma alimentação mais diversa”, explica Arthur Rodrigues, do Mato no Prato, projeto de educação ambiental através da revolução alimentar, que ministrará duas atividades no Sesc Consolação.

Na programação, destaque para a oficina Assados de Vegetais, em que serão demonstradas receitas diversas com vegetais assados para o dia a dia, trazendo intensidade de sabor (batata, raízes, tubérculos, tomate, alho, cenoura, etc). A atividade será ministrada pela Menina Brasileira, organização de ecogastronomia, volta à cozinha artesanal, orgânica, integral e sem origem animal.

Os visitantes terão contato direto com as plantas para conhecer quais têm o ‘status’ de alimentícia e como diferenciá-las.

O culinarista Humberto Monteiro, que é produtor agroecológico, convida os participantes à beira do fogão para debater sobre o desperdício dos alimentos em casa, enquanto ensina receitas práticas para o aproveitamento de cascas e sementes no preparo de bebidas, saladas e carpaccio vegetal.

Todas as oficinas são gratuitas, mas você precisa retirar a senha com 30 minutos de antecedência. Confira a programação completa.

Planta Resistência

Assados de Vegetais

Com Menina Brasileira

Dia 15/1, terça-feira, das 19h às 21h

Local: Hall do Teatro Anchieta

Não recomendado para menores de 14 anos

Banca PANC

Com Mato no Prato

Dia 23/1, quarta-feira, das 12h30 às 15h30

Local: Hall do Teatro Anchieta

Conhecendo as PANC

Com Mato no Prato

Dia 26/1, sábado, das 14h às 17h

Local: Sala Alfa, 8º andar

Fogão e Prosa - Menu Sustentável

Com Humberto Monteiro

Dia 30/1, quarta, das 19h às 21h

Local: Sala de Leitura, 3º andar

Não recomendado para menores de 14 anos

Sesc Consolação

Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, São Paulo

Informações: (11) 3234-3000