Plant-based: live traz receitas à base de alimentos vegetais

Durante a live, realizada pela Jasmine Alimentos, chef ensinará internautas a receita de almôndega de berinjela Foto: Pixabay

Os alimentos a base de plantas estão cada vez mais conhecidos no Brasil. Para ajudar as pessoas a produzirem em casa, uma live será transmitida nesta quinta-feira, 30, às 19h, no Instagram.

A exibição será da Jasmine Alimentos, que convidou o chef Reinhard Pfeiffer para ensinar alguns pratos aos internautas, ao vivo.

O plano alimentar das dietas plant-based valoriza os alimentos orgânicos e de produção sustentável, com eliminação ou apenas redução do consumo de produtos de origem animal.

No cardápio a base de plantas, alimentos processados, industrializados e refinados também são retirados das refeições, priorizando o que vem da terra. Além de ser rico em nutrientes, outro benefício do plano é o impacto positivo ao meio ambiente.

Focado nos pratos plant-based, o chef Reinhard Pfeiffer irá participar da live preparando um prato especial, com dicas de passo a passo. Uma das receitas de destaque serão as almôndegas de berinjela no bechamel de tahine, com farofa de repolho e soja de acompanhamento.

Acompanhe a transmissão ao vivo no perfil da Jasmine Alimentos no Instagram.