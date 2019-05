Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento

As mulheres são as mais afetados pelas doenças envolvendo a tireoide. Foto: Hans/Pixabay

O hipotireoidismo é uma condição que ocorre quando a glândula tireoide produz quantidade insuficiente de hormônios, os T3 e T4. Essas substâncias atuam no funcionamento de diversos órgãos e a deficiência delas pode provocar sintomas como fadiga, aumento de peso, ressecamento da pele, queda dos cabelos, além de infertilidade e diabete.

Embora o tratamento seja simples, 25% dos brasileiros diagnosticados não tratam a doença ou tratam de forma inadequada. Entre os que não realizam qualquer tratamento, 34% desconhecem as consequências do hipotireoidismo e são os que menos recebem informações sobre o problema. Ao mesmo tempo, compreender a doença é a principal queixa dos pacientes.

Os dados são da pesquisa Hipotireoidismo em Foco, realizada pelo Instituto Minds4Health a pedido da farmacêutica Sanofi com mais de dois mil pacientes. Quase 90% dos entrevistados são mulheres, mais afetadas pela doença do que os homens.

No Brasil, somente dois estudos populacionais investigaram a prevalência de disfunções tireoidianas em pessoas adultas. Um deles, que avaliou 1.110 indivíduos da comunidade de nipo-brasileiros não miscigenados de Bauru, com mais de 30 anos de idade, constatou incidência de 9,7% de hipotireoidismo. A outra investigação incluiu 14.590 pessoas, todas servidores públicos de seis cidades brasileiras (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória). Aqui, a prevalência da doença foi de 7,4%.

Barreiras para tratar hipotireoidismo

Segundo José Sgarbi, diretor do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), inúmeras razões estão associadas à má aderência ao tratamento, como o uso crônico, diário e o método de administração do remédio.

"Toda vez que temos de tomar medicamentos diariamente e por toda vida, é quase inevitável que esqueçamos um ou outro dia", diz o médico. A levotiroxina, hormônio sintético usado no tratamento da doença, deve ser ingerido em jejum, apenas com água e entre 30 minutos a uma hora antes do café da manhã. "Os pacientes se queixam deste tempo necessário entre a ingestão e a primeira refeição, muitas vezes preferem dormir um pouco mais, estão atrasados ou acabam se esquecendo e tomando o café da manhã", aponta Sgarbi.

O especialista explica que o jejum é necessário porque a absorção do medicamento sofre interferência da acidez gástrica e estudos demonstram que uma xícara de café já interfere em até 25% no processo. A ingestão de pães ou outros alimentos pode prejudicar ainda mais. Segundo os entrevistados pela pesquisa, ficar sem comer por esse tempo é a principal barreira para seguir o tratamento corretamente. Mas isso é uma coisa que 59% dos pacientes não dizem para seus médicos.

A falta de informação sobre a doença também agrava a aderência ao tratamento. O dado da pesquisa é "preocupante", afirma Sgarbi. "O cenário é ainda pior se considerarmos que o nível de conhecimento sobre a doença é muito menor nas classes sociais mais baixas, podendo alcançar até 49% das classes D e E", pontua.

Consequências do hipotireoidismo não tratado

Segundo o médico da SBEM, o tratamento inadequado inclui não apenas o subtratamento, mas também o hiper-tratamento. No primeiro caso, os níveis de TSH permanecem elevados e o quadro associa-se a maior risco de doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca.

Quando o paciente ingere dose maior que a necessária, ele pode viver um período prolongado com leve hipertireoidismo, chamado de hipertireoidismo subclínico. "Essa situação é particularmente prejudicial para pessoas com mais de 65 anos. Estudos demonstram risco quase três vezes maior de arritmia cardíaca, especialmente a fibrilação atrial", explica Sgarbi.

O tratamento para hipotireoidismo, usualmente, é feito por toda a vida e não há nenhuma indicação clínica para cirurgia. No entanto, há situações especiais em que o caso subclínico é transitório e, neste caso, nenhum tratamento é necessário.

VEJA TAMBÉM: Quais exames você deveria fazer em diferentes fases da vida?

Ver Galeria 7 7 imagens







Quais exames você deveria fazer em diferentes fases da vida? X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 1 | 7 De 0 a 10 anos Talvez você não saiba, mas com um ano de idade os bebês já devem ser levados ao oftalmologista. O teste do olhinho é feito ainda na maternidade, mas o acompanhamento deve ser anual. A audiometria também é essencial para acompanhar a percepção auditiva da criança. O exame de sangue com hemograma e contagem de plaquetas não é obrigatório, mas pode identificar anemia ou infecções, por exemplo.

Foto: Reprodução/Pixabay

X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 2 | 7 Dos 10 aos 20 anos Nessa fase, as meninas devem começar a ir ao ginecologista e fazer o exame papanicolau anualmente, normalmente após a primeira menstruação. Para meninos e meninas, devem começar a ter regularidade os exames de sangue para conferir os níveis de glicose, colesterol e triglicerídeos, função renal e hormônios da tireóide.

Foto: Reprodução/Pixabay

X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 3 | 7 Dos 20 aos 30 anos Começa a ser importante checar a pressão arterial com maior frequência, pelo menos uma vez ao ano, para identificar hipertensão. Testes para identificar doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) também precisam ser feitos regularmente, mesmo para quem tem parceiro ou parceira fixo(a).

Foto: REUTERS/Jim Bourg

X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 4 | 7 Dos 30 aos 40 anos Homens e mulheres devem fazer exame de sangue para detectar o nível de glicose uma vez por ano e identificar a diabete, além da verificação de sódio, potássio, cálcio ionizado, magnésio e fósforo. As mulheres devem prestar mais atenção no autoexame das mamas e, os homens, no autoexame dos testículos. Mulheres com histórico de câncer de mama na família devem começar a fazer mamografia ainda antes dos 40.

Foto: Herton Escobar/Estadão

X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 5 | 7 Dos 40 aos 50 anos A partir dos 40, mulheres devem fazer mamografia anualmente e ficar de olho nos hormônios sexuais por meio de exames de sangue.

Se tiverem histórico na família, os homens podem começar a fazer os exames para identificar câncer de próstata. Homens e mulheres precisam controlar o colesterol mais assiduamente e visitar o cardiologista para fazer teste ergométrico.

Foto: REUTERS

X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 6 | 7 Dos 50 aos 60 anos Homens em geral precisam fazer, anualmente, os exames de toque e PSA (antígeno prostático específico) para identificar o câncer de próstata.

Para ambos os sexos, é necessário começar a fazer exame de audição com maior regularidade, colonoscopia a cada cinco a dez anos - ou antes, dependendo dos resultados - e exame de fundo de olho, que ajuda a identificar diversas doenças.

Foto: REUTERS/Heinz-Peter Bader

X X Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento Pessoas com hipotireoidismo têm dificuldades para aderir ao tratamento X 7 | 7 Depois dos 60 anos O exame de densitometria óssea, para detectar a osteoporose, deve ser feito anualmente por homens e mulheres a partir dessa faixa etária. Em mulheres, pode começar a ser feito até mais cedo, principalmente após a menopausa. A partir dos 60, também é importante reforçar a regularidade dos exames de glicemia e não passar mais de um ano sem fazê-los.

Foto: Reprodução/Pixabay

Sintomas do hipotireoidismo

Segundo Sgarbi, os sinais da doença são inespecíficos e podem ser confundidos com outras enfermidades. O cansaço, inchaço pelo corpo e menor tolerância a exercícios podem se relacionar a doença cardíaca; dores articulares com doenças reumáticas; a anemia, muitas vezes encontrada, pode ser atribuída à deficiência de ferro ou a transtornos menstruais. Em idosos, sintomas como ressecamento e queda de cabelo, humor deprimido, constipação intestinal e prejuízo da memória são frequentemente associados à própria idade.

Já o hipertireoidismo, que ocorre quando a tireoide aumenta a produção dos seus hormônios T4 e o T3, os sintomas são mais típicos e exacerbados. Entre eles, os principais são taquicardia, palpitação, cansaço e falta de ar aos esforços, emagrecimento sem perda de apetite, calor exagerado, transpiração excessiva, insônia, nervosismo e irritabilidade

Diagnóstico do hipotireoidismo

A detectação da doença é simples, feita pelo exame de sangue que mede o nível do hormônio estimulante de tireoide (TSH na sigla em inglês). Porém, segundo a pesquisa, os pacientes levam cerca de oito meses para descobrir a doença e receber o tratamento adequado. Em 65% dos casos, eles foram diagnosticados após procurarem o médico para um check-up geral. Apenas 30% marcaram consultas por conta de algum sintoma.

O endocrinologista é o médico que cuida de questões relacionadas a tireoide, mas outras especialidades também sabem diagnosticar e tratar o hipotireoidismo. A pesquisa mostrou que 58% dos pacientes procuraram o clínico geral primeiro, seguido por cardiologistas e ginecologistas.

Para quem já foi diagnosticado com hipotireoidismo e está sob tratamento contínuo em dose estável, recomenda-se fazer o exame de TSH duas vezes ao ano. Para pacientes com dose estável por período estável, orienta-se a dosagem ao menos uma vez por ano. Outras condições especiais requerem avaliar os níveis do hormônio, como em pré-operatórios, quando surgem sintomas associados ao hipotireoidismo, no uso de medicamentos que podem interferir com a absorção do medicamento (como o omeprazol) e em condições que causem disabsorção intestinal, como a cirurgia bariátrica.