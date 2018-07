Pergunte ao especialista: pronto para correr?

Quando se trata de número de adeptos, a corrida é o esporte individual mais praticado no mundo. Seja uma corrida de quinze minutos ou uma rotina diária de horas de exercício, a atividade é simples e indicada àqueles que desejam ter mais qualidade de vida e saúde. O especialista em medicina do esporte Ricardo Nahas esclarece dúvidas sobre as condições necessárias a esta prática saudável.