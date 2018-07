Pedra nos rins: saiba como evitar a doença que pode atingir até 15% da população

Para evitar o aparecimento do cálculo renal é preciso ingerir muito líquido, ter uma dieta saudável e praticar exercícios físicos Foto: Pixabay

Quem já teve pedra nos rins lembra bem dos sintomas: uma dor lombar muito forte que desce em direção à bexiga. O problema, no entanto, podem ir muito além desse quadro. Cinco por cento dos pacientes que já tiveram a doença apresentaram evolução para o quadro de insuficiência renal com necessidade de transplante do órgão.

O urologista do Centro de Cálculo Renal do Hospital 9 de Julho, Fabio Vicentini, explica que para evitar o aparecimento do cálculo renal o paciente precisa ingerir muito líquido, ter uma dieta saudável e praticar exercícios físicos. Veja mais algumas dicas:

Consultoria: Hospital 9 de Julho