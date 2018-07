Passa muito tempo no trânsito? Veja dicas para amenizar dores causadas por ficar muito parado

"As partes do corpo mais afetadas após uma longa jornada dentro de um carro são, principalmente, a coluna (cervical, torácia e lombar) e, também, membros inferiores (joelhos e pés)", afirma o médico. Isso se deve, segundo ele, à postura que se adota dentro de um veículo, com o banco mais inclinado e as pernas mais distantes dos pedais. "Quando fazemos isso, achamos que estamos dando um descanso para o corpo, mas, na verdade, só estamos sobrecarregando as nossas articulações e tensionando os músculos", completa.

Foto: HÉLVIO ROMERO/AE