Pacientes com doenças do sangue precisam de doação contínua para seguirem com tratamentos

A quarentena em decorrência da pandemia do novo coronavírus fez com que os estoques dos hemocentros de todo o Brasil ficassem abaixo do normal. A situação tende a se complicar com a restrição da circulação de pessoas. Milhares de pacientes com talassemia, que é uma forma grave de anemia, e em tratamento de alguns tipos de câncer, como leucemias e linfomas, precisam receber transfusões sanguíneas constantes para sobreviver.

Dicas para doadores de sangue durante a pandemia de coronavírus Nessa época de pandemia de covid-19, os doadores de sangue devem tomar algumas precauções. Ligar no hemocentro ou ponto de coleta mais próximo e agendar um melhor horário para evitar aglomerações é a primeira providência. A lista completa de lugares para doação em diversas regiões do Brasil está disponível no link. Além disso, é importante: - Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos de idade. - Para menores de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis. - Pesar mais de 50 quilos. - Levar documento de identidade original, com foto recente. Mais informações podem ser acessadas no site da Abrale. Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus