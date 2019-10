Outubro Rosa: unidades de saúde reforçam orientações e realização de exames

Campanha anual do Outubro Rosa reforça cuidados para prevenir e detectar precocemente o câncer de mama. Foto: marijana1/Pixabay

Os cuidados com a saúde devem ser prioridade ao longo de todo o ano, mas é no Outubro Rosa que se reforçam os alertas para o câncer de mama. A fim de incentivar as mulheres a realizarem os exames necessários e tirar dúvidas sobre a doença, Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas na zona sul de São Paulo promovem diversas atividades durante todo esse mês.

Palestras sobre a importância do diagnóstico precoce, mutirões para realização dos exames de papanicolau e mamografia, bem como orientações para o autocuidado das mamas fazem parte das ações.

As atividades serão oferecidas ao longo do mês em unidades de saúde gerenciadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (Cejam) nas regiões do Jardim Ângela e Capão Redondo.

Confira abaixo as principais ações; clique no nome da unidade para ver o endereço:

Jardim Ângela

AMA/UBS Integrada Parque Novo Santo Antonio

A unidade terá palestras em todos os dias úteis do mês sobre a importância da campanha anual do Outubro Rosa e incentivo para o autoconhecimento a fim de detectar possíveis alterações nas mamas.

UBS Jardim Nakamura

Durante todos os dias do mês de outubro, das 9h às 10h, a unidade realizará palestra sobre a necessidade de realizar exames que detectam precocemente o câncer de mama.

UBS Jardim Santa Margarida

No próximo dia 19, das 8h às 16h, mulheres de 25 a 64 anos de idade que ainda não fizeram o exame de papanicolau em 2019 poderão fazer a coleta no mutirão realizado pela unidade.

UBS Jardim Guarujá

Além de intensificar a convocação para que as mulheres realizem o exame de papanicolau, a unidade terá grupos de orientação sobre planejamento familiar. Os encontros ocorrem até o dia 21, das 9h30 às 12h, e os profissionais vão falar sobre métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis.

CAPS Infanto-juvenil M'Boi Mirim

De 21 a 25 de outubro, das 8h às 10h30, a unidade de saúde vai promover rodas de conversa sobre feminicídio, violência contra a mulher e orientação sobre o autocuidado das mamas.

UBS Alto da Riviera

No dia 26, das 8h às 16h, a unidade vai promover o Dia D da Mulher com busca ativa de mulheres, de casa em casa, para coleta de papanicolau e solicitação de mamografia. Também serão oferecidas consultas odontológicas e palestras que abordam o tema da saúde da mulher.

Capão Redondo

AMA Capão Redondo

A unidade de atendimento ambulatorial terá palestras educativas sobre prevenção e tratamento do câncer de mama. As apresentações ocorrem nos dias 14, 15, 16, 18, 21, 22 e 23 de outubro, duram 15 minutos e começam sempre às 9h, às 16h e às 22h15.

UBS Jardim Eledy

No dia 19, das 8h às 16h, a unidade de saúde fará uma convocação, divulgação e coleta de papanicolau destinada a mulheres de 25 a 64 anos de idade. Aquelas entre 50 e 69 anos poderão participar do mutirão para solicitação de mamografia.

UBS Jardim Lídia

Mulheres de todas as idades podem comparecer a uma palestra com ênfase nos exames necessários para detecção do câncer de mama e sobre saúde mental. A apresentação ocorre das 7h às 8h nos dias 15, 17, 18 e 21 deste mês.

UBS Jardim Maracá

No próximo dia 19, mulheres de 25 a 64 anos de idade terão prioridade para a coleta do exame de papanicolau, que será realizada na unidade das 8h as 18h. Elas também serão orientadas sobre o autoexame das mamas e necessidade de fazer a mamografia.

UBS Jardim São Bento

No dia 18, às 9h, a unidade vai promover uma atividade que visa a orientar os pacientes sobre violência contra a mulher. Já no dia 29, às 10h, haverá orientações sobre o conhecimento do próprio corpo e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Nesta última atividade, o foco são mulheres que estão no pré-natal e que vão fazer coleta para o exame de papanicolau.

UBS Parque do Engenho II

A unidade vai promover a atividade 50 Tons de Rosa, em que todas as pessoas serão orientadas sobre saúde da mulher e prevenção do câncer de mama. No dia 17, a palestra ocorre das 14h às 16h; nos dias 21 e 29 será das 7h às 8h.