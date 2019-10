Outubro Rosa: uma em cada 12 mulheres receberá diagnóstico de câncer de mama

Levantamento do INCA revela que o Brasil somará aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019. O número corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no País. Foto: Pixabay

O Outubro Rosa é o mês dedicado a conscientização do câncer de mama. Além de falar sobre tratamento e formas de prevenção, diversos institutos da área contabilizam os dados mais recentes em relação à doença.

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil somará aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019. O número corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no País. Este tumor é o mais incidente entre as mulheres depois do câncer de pele-não melanoma.

"Cerca de 10% dos casos de câncer de mama estão associados a fatores genéticos hereditários, ou seja, transmitidos de pais para filhos. Nessas situações, o controle preventivo deve ser iniciado antes mesmo dos 40 anos por conta do risco aumentado", afirma o oncologista Bruno Ferrari, presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas.

1 | 6 Outubro Rosa Outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), somente este ano, 57 mil novos casos da doença devem ser descobertos no Brasil. Veja mitos e verdades sobre o câncer de mama, apontados por Evandro Fallacci Mateus, mastologista e oncoplástico da Clínica da Mulher do Hospital 9 de Julho.

2 | 6 Somente mulheres idosas devem realizar a mamografia MITO. A realização da mamografia no Brasil é lei e deve se iniciar anualmente a partir dos 40 anos. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama e/ou ovários devem iniciar a prevenção antes. A idade certa é definida pelo médico.

3 | 6 Se o resultado da mamografia der alterado a paciente está com câncer MITO. Qualquer alteração deve ser vista com atenção, seja na mamografia ou durante o autoexame das mamas ou em exames de rotina. No entanto, essa anormalidade pode indicar cistos, nódulos e calcificações - não necessariamente um câncer de mama. O ideal é que a paciente procure um mastologista para esclarecimento e acompanhamento sempre que detectada uma alteração.

4 | 6 Existem tipos diferentes de câncer de mama VERDADE. A medicina consegue identificar diferentes tipos de câncer de mama e os tratamentos são cada vez mais específicos. Com os novos conhecimentos sobre o perfil biológico de cada tumor e seu comportamento, pode se adequar com mais eficácia a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e até a cirurgia.

5 | 6 A mamografia também detecta lesões menores na mama VERDADE. A mamografia é um exame eficaz para detectar lesões iniciais e não palpáveis. Essas lesões são classificadas de acordo com o risco de, algum dia, evoluir para o câncer. O tratamento deve ser definido por um mastologista.

6 | 6 A mulher que retira o tumor perde a mama MITO. A cirurgia de retirada do tumor ou de toda a mama faz parte do tratamento contra o câncer, mas a reconstrução pode e deve ser feita. Atualmente, a tendência é preservar a maior parte da mama, sempre respeitando a segurança oncológica da paciente. A reconstrução acontece na sequência do procedimento cirúrgico da retirada do tumor. Consultoria: Hospital 9 de Julho.

Um dos principais mecanismos de controle e identificação do câncer de mama, para além do autoexame, é a mamografia. Segundo o INCA, todas as mulheres com mais de 40 anos devem fazer a checagem.

A Pesquisa Nacional de Saúde 2013 (PNS), a mais recente disponível no Brasil, aponta que 3,8 milhões de mulheres de 50 a 69 anos nunca realizaram mamografia, o que corresponde a 18,4% da população feminina nessa faixa etária. O maior índice entre as grandes regiões fica no Norte (37,8%) contra 11,9% do Sudeste, que tem a menor taxa.

"O primeiro e principal passo para combatermos a doença é o conhecimento. Temos que maximizar a exposição das informações para que cada vez mais mulheres e população em geral estejam conscientes da necessidade de realização da mamografia", alerta o oncologista Bruno Ferrari.

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia revela que uma em cada 12 mulheres terá um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. As chances de cura em caso de diagnóstico precoce chegam a 95%.

O oncologista Bruno Ferrari alerta que mulheres com histórico de câncer na família, ou seja, cujas mães, avós ou irmãs tiveram câncer de mama, devem iniciar o rastreio por mamografia mais cedo, aos 35 anos.

Luiza Brunet participa de campanha contra o câncer de mama

O Instituto Oncoclínicas e a Sociedade Brasileira de Mastologia lançam uma campanha de conscientização protagonizada pela modelo e atriz Luiza Brunet. Com o título Seja a melhor pessoa para você, a ação pretende transmitir às mulheres uma mensagem de alerta sobre os cuidados com a saúde, em especial para que não deixem de realizar a mamografia todos os anos a partir da idade recomendada.

“Pare! Você não precisa ser a profissional do ano, nem a mais culta, a mais viajada. Mas, como toda mulher, o que você precisa fazer é a mamografia. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre nós. Depois dos 40, procure um especialista e faça mamografia todos os anos”, alerta a atriz.

