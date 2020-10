Outubro Rosa: Instituto Vencer o Câncer lança 2ª edição de livro sobre tumores de mama

Instituto Vencer o Câncer lança 2ª edição de livro sobre tumor nas mamas no Outubro Rosa Foto: marijana1/Pixabay

O Instituto Vencer o Câncer lança nesta quinta-feira, 1°, a segunda edição do livro Vencer o Câncer de Mama. A obra, coordenada pelos oncologistas Antonio Carlos Buzaid, Fernando Maluf e Débora Gagliato, aborda a doença em seus mais diversos aspectos: os tipos de tumores, os fatores de risco e o diagnóstico, a prevenção e os tratamentos existentes.

A edição revisada conta com oito novos capítulos, que complementam os 20 temas mais comuns nos consultórios médicos. Além da versão impressa, a publicação estará disponível em formato online.

O lançamento de Vencer o Câncer de Mama – 2ª edição ocorre neste Outubro Rosa, durante o 7º Seminário para pacientes e familiares, evento virtual, a partir das 19h desta quinta-feira.

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres brasileiras. Segundo estimativas do Inca, devem ser registrados 66.280 novos casos da doença neste ano no País, onde as taxas de mortalidade continuam elevadas. O diagnóstico precoce e o aperfeiçoamento das formas de tratamento aumentam as chances de cura.

“O livro pretende ajudar os pacientes, familiares e amigos a se informarem mais e melhor sobre a doença. Nosso objetivo é que as pessoas tenham informação de qualidade, possam ser mais críticas e que quando estiverem em tratamento consigam questionar os médicos” , afirma o oncologista Antonio Carlos Buzaid, um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer.

Os capítulos, elaborados na forma de perguntas e respostas, contam com a colaboração de especialistas de renome nacional e internacional em suas respectivas áreas de atuação. Segundo os autores, este formato, aliado à linguagem clara, pretende facilitar a compreensão por parte dos leitores.

Serviço:

Lançamento do livro ‘Vencer o Câncer de Mama - 2ª edição

Quando: Nesta quinta, 1 de outubro

Horário: das 19h às 20h30

Inscrições pelo link.