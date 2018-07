Organismo funcional

Os alimentos funcionais podem prevenir inflamações e o envelhecimento precoce, melhorar a saúde intestinal e reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas Foto: Viktor Rosenfeld/Flickr

O funcionamento do corpo humano depende de muitos fatores: desde internos, como a herança genética, até externos, como o clima. A maior parte deles é incontrolável e não há muito que possamos fazer sobre isso. Diante de tamanha impotência, nada mais justo do que dedicar atenção especial àqueles poucos fatores sobre os quais temos controle – como a alimentação. Para isso, alimentos funcionais e probióticos cumprem o importante papel de regular o sistema digestivo e melhorar a qualidade de vida.

Disponíveis em grande variedade – desde sucos até cereais – os produtos funcionais são alimentos que contêm nutrientes ativos e produzem efeitos metabólicos e fisiológicos benéficos ao organismo. Já os probióticos, são aqueles compostos de micro-organismos vivos que colonizam e protegem a parede intestinal de seu hospedeiro, evitando a proliferação de moléculas e alergênicos – como iogurtes e produtos lácteos fermentados. Regulamentados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ambos devem garantir um consumo seguro para todas as idades, sem a necessidade de orientação médica.

Segundo o colunista Carlos Alberto Pastore em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão, um dos principais benefícios desses alimentos é “a capacidade de nutrir o organismo e melhorar a função digestiva ao mesmo tempo. Isso ajuda o intestino a reduzir o nível de colesterol e gordura, por exemplo.”

Além disso, os funcionais podem prevenir o envelhecimento precoce, melhorar a saúde intestinal, reduzir o risco de doenças crônicas degenerativas (como câncer e diabetes), e prevenir inflamações. Isso porque o sistema digestivo funciona como um centro de defesa do corpo e até mesmo de regulação do humor. “Nossa imunidade em geral, a prevenção de alergias, combate a infecções, entre outros, sofre grande influência do aparelho digestivo. Ele cumpre um importante papel na defesa do organismo e pode ser controlado através da alimentação”, explica o especialista.

O betacaroteno, por exemplo, substância encontrada em alimentos como abóbora, damasco e manga, é capaz de diminuir o risco de doenças cardiovasculares e câncer. Já os flavonóides, presentes na alcachofra, pimentão, tomate e frutas cítricas, têm a propriedade vasodilatadora e antiinflamatória. Diversas outras substâncias, como fibras, licopenos e isoflavonas guardam toda sorte de benefícios, desde auxiliar o tratamento de obesidade, até reduzir sintomas da menopausa. É importante consultar um nutricionista para montar uma dieta funcional específica para suas necessidades.

Apesar das vantagens, estes alimentos devem ser consumidos com atenção. O alerta é do nutricionista clínico do Hospital Sírio Libanês, Danilo do Prado: “é necessário o cuidado para não exceder o consumo achando que esses alimentos serão a cura de certas patologias ou sintomas. Todo e qualquer alimento ingerido de forma indiscriminada e excessiva pode causar desconfortos abdominais, diarreia ou hipervitaminose.”

Assim, não é exclusivamente o consumo de alimentos funcionais o responsável por uma boa saúde. O fundamental é praticar uma alimentação equilibrada. “Se você tem uma alimentação bem controlada e rigorosa durante a semana, e no fim de semana escapa um pouco, tudo bem. O importante é deixar de usar coisas agressivas ao corpo, como álcool e cigarro e ter em mente que a alimentação continua sendo o fator fundamental para a saúde do corpo”, comenta Pastore.

“O truque hoje não é comer pouco, é comer bem. É ter uma alimentação controlada, nos melhores horários possíveis e, mais ainda, com a maior qualidade possível – e pra isso os funcionais e probióticos são importantes”, conclui.

Para colocar isso em prática, a frutommelier da Greenday Sonja Salles indica três receitas de sucos funcionais para incluir no dia a dia (veja outras no blog Vigilante da causa magra):

Para ajudar no combate aos radicais livres

300 ml de suco 100% integral de maçã

80 ml de clorofila

100 ml de chá verde com limão

Contra os malefícios do cigarro e da poluição

200 ml de suco de uva tinto 100%

100 ml de suco de laranja

6 morangos

1 colher de sobremesa de gengibre ralado

Para diminuir a pressão arterial e prevenir o colesterol

300 ml de suco de uva tinto 100% integral

100 ml de suco de laranja

1 xícara de espinafre

1 colher de chá de farinha de semente de uva

2 cubos de gelo