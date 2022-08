Oficina gratuita de dança inclusiva em São Paulo recebe inscrições somente até quarta-feira

O Núcleo Dança Aberta realiza a DanceAbility, oficina que reúne pessoas com e sem deficiência através da dança Foto: Núcleo Dança Aberta

O Núcleo Dança Aberta recebe inscrições gratuitas para a quinta edição da Oficina DanceAbility até quarta, 17. O evento acontecerá em São Paulo e também celebra os quinze anos de trajetória da companhia que trabalha pela inclusão de deficientes físicos na dança.

A atividade reúne pessoas com e sem deficiência, que sabem ou não dançar, com interesses em áreas como educação, artes, terapias, entre outras. A oficina terá atividades direcionadas a dois grupos. O primeiro, Núcleo Didático, será composto por pessoas que se inscreverão no site e participarão de entrevista presencial para a pré-seleção. Serão 15 vagas disponíveis.

O segundo grupo será formado por pessoas com deficiências e seus acompanhantes, integrantes de Organizações Não-Governamentais (ONGs), grupos inclusivos, esportivos ou artísticos convidados pelos organizadores do evento. Este grupo participará somente do segundo encontro semanal, sempre as quartas, quando ocorrem as aulas abertas de DanceAbility. Serão 15 vagas para participantes diferentes por encontro. O Núcleo Dança Aberta oferece transporte para viabilizar o acesso de pessoas com deficiência ao local e assistência para locomoção.

O projeto propõe a inclusão e interação através da dança como método de aprendizado. A oficina é parte de uma série de workshops e performances ligadas ao método DanceAbility, que utiliza a improvisação de movimentos para promover a expressão e a troca artística entre pessoas com diversas habilidades.

As atividades para os participantes do Núcleo Didático acontecerão entre os dias 5 de setembro e 26 de outubro, das 14h30 às 17h30, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, que fica localizada na Rua Três Rios, 363, no bairro do Bom Retiro, região central da capital paulista.

A quinta edição da Oficina DanceAbility é uma parceria entre o Núcleo Dança Aberta, o Programa de Ação Cultural de São Paulo (Proac) com o patrocínio da multinacional brasileira White Martins.