O segredo da jabuticaba

Grudada no pé onde nasce e dona de uma polpa com sabor único, a jabuticaba é uma charmosa fruta que compõe o paladar do Brasil. Única no país, ela é um verdadeiro ícone da nossa cultura: já foi lembrada por Gilberto Gil, Guimarães Rosa e está eternizada nas histórias do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Só não está mesmo enraizado na nossa cultura um hábito que deveria ser levado mais a sério: o de comer a casca da fruta.

“Culturalmente, a gente sempre acaba jogando a casca fora. Mas nela é que estão muitos dos elementos da jabuticaba que auxiliam na manutenção da saúde”, diz o nutrólogo André Veinert, do Hospital Villa-Lobos em entrevista ao programa Rota Saudável, da Rádio Estadão.