Novembro Azul: Instituto Vencer o Câncer lança segunda edição de livro sobre tumor de próstata

Livro 'Vencer o Câncer de Próstata' estará disponível para download Foto: Pixabay/marijana1

Esta é a segunda edição do livro Vencer o Câncer de Próstata, coordenada pelo oncologista Fernando Maluf, um dos fundadores do instituto, e que aborda informações de risco, diagnóstico e tratamento do tumor. Além disso, o médico destaca a importância das mudanças no estilo de vida e orientações de prevenção para a população masculina.

O livro será lançado nesta quinta-feira, 5, em uma live, às 19h, com o autor, no perfil do Intituto Vencer o Câncer, no Instagran, e estará disponível para download no site.

No formato de perguntas e respostas, a edição revisada conta com dois novos capítulos e lista 20 atitudes pessoais que todo leitor pode adotar contra o câncer de próstata. Entre as novidades, um especial abordando novos marcadores relacionados ao câncer de próstata e novas linhas de tratamento.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer, o tumor de próstata é o segundo mais incidente nos homens brasileiros, só ficando atrás dos cânceres de pele não melanoma. Até o fim de 2020, serão quase 66 mil novos casos da doença.

Ao mesmo tempo, observa-se um declínio das taxas de mortalidade, que diminuíram 40% nos últimos 15 anos nos países desenvolvidos. O oncologista Fernando Maluf destaca que poucas áreas na Medicina têm se beneficiado tanto das conquistas recentes da Ciência quanto a Oncologia, especialmente na abordagem dos tumores da próstata. “Exames mais sofisticados rastreiam as células doentes e ajudam o médico a eliminá-las. Do tratamento radioterápico ao cirúrgico, dos medicamentos aos cuidados nutricionais, os recursos são cada vez mais precisos e eficazes”, afirma Fernando Maluf, no prefácio do livro.

Serviço

Livro 'Vencer o Câncer de Próstata' – 2ª edição

Autor: Fernando Cotait Maluf

Editora Dendrix

O livro está disponível para download no portal.