Novembro Azul: Ação no Memorial da América Latina conscientiza sobre câncer de próstata

Novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Foto: Pixabay

O câncer de próstata é o segundo mais comum no homem, responsável por 9,6 milhões de óbitos registrados no último ano. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, 76% dos pacientes têm consciência sobre a doença, mas apenas 32% realizam o exame.

Atualmente, cerca de 20% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados, embora tenha ocorrido um declínio importante nas últimas décadas em decorrência de políticas de rastreamento da doença e maior conscientização da população, segundo informações da Sociedade Brasileira de Urologia.

Se diagnosticado inicialmente, a cura pode chegar a 90% dos casos. Por dia 42 homens por dia vítimas do câncer de próstata.

Neste fim de semana ocorre uma ação de conscientização do Novembro Azul durante o Festival Gastronômico no Memorial da América Latina, em São Paulo, das 11h às 14h deste domingo. O objetivo é falar sobre a importância de buscar prevenção e o diagnóstico precoce para que os pacientes tenham mais qualidade de vida e chances de sobrevida.

“Na maioria dos casos é a mulher que conscientiza o homem sobre a importância de buscar ajuda e orientação médica. O receio de fazer o exame de toque tem ficado para trás à medida em que o homem se cuida mais e busca o urologista regularmente. No entanto, alguns hábitos de vida, como a falta de exercícios e uma alimentação inadequada, contribuem para um atraso na qualidade de vida”, alerta Flavio Trigo, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo e coordenador do Centro de Incontinência Urinária do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Durante o mês de novembro, com o apoio do Departamento de Iluminação Pública - ILUME, e da Prefeitura de SP, monumentos públicos da capital paulista serão iluminados como a Ponte Octávio Frias de Oliveira - chamada popularmente de Estaiada, Viaduto do Chá, Edifício Matarazzo (Sede da Prefeitura) e Biblioteca Mario de Andrade.

Estão previstas, ainda, conscientização nos pedágios das rodovias estaduais administradas pela CCR AutoBan, além de palestras de conscientização em empresas como Azul Linhas Aéreas, Klabin, ESPM, Dersa, Santos Futebol Clube, entre outros.

“A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Homens a partir dos 45 anos e com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem procurar o urologista para que sejam informados sobre os benefícios do rastreamento, e se defina uma estratégia personalizada de avaliação e acompanhamento”, alerta o médico Flavio Trigo.

Serviço:

Conscientização sobre Novembro Azul

Quando: Domingo, das 11h às 14h

Onde: Memorial da América Latina

Endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda - São Paulo