No Dia Mundial de Luta contra o Câncer, maratona de lives orientam pacientes diante da pandemia

Pacientes em tratamento ativo contra o câncer estão no grupo de risco para covid-19 por apresentarem sistema imunológico mais fragilizado. Nesta quarta-feira, 8, Dia Mundial de Combate ao Câncer , o Grupo Oncoclínicas organiza uma programação de debates online, ao vivo, com médicos de diferentes partes do Brasil. Serão 12 lives ao longo do dia, que abordarão as realidades regionais de cada estado do País neste período de pandemia.

O que o paciente com câncer precisa saber durante a pandemia do novo coronavírus

A ação do Grupo Oncoclínicas faz parte de uma série de iniciativas voltadas ao fornecimento contínuo de informações apuradas sobre ae o combate às fake news, que incluem, além de lives semanais com os principais nome da oncologia no Brasil, um hotsite desenvolvido especialmente para esclarecer as principais dúvidas de pacientes com câncer sobre os impactos do novo vírus no seu cotidiano de tratamento.

Um dos tópicos centrais levantados por este público tem sido justamente os cuidados básicos para reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus sem comprometer o andamento do cuidado oncológico.

“Nesse momento, é importante manter a calma e, antes de mais nada, conversar com o seu médico. Trata-se de um cenário muito novo e, por isso mesmo, precisamos individualizar o tratamento para saber quais as necessidades de cada um, a situação imunológica do paciente para sabermos quais os procedimentos a serem tomados. Mas em geral, não aconselhamos a interrupção do tratamento oncológico se não houver aparecimento de sintomas da covid-19”, afirma o oncologista Bruno Ferrari, fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Oncoclínicas.

Os pacientes oncológicos, dependendo do estágio do tratamento, se encaixam no grupo de risco por estarem com o sistema imunológico afetado, junto com os idosos, hipertensos, cardiopatas e pessoas com problemas no pulmão e respiratórios, como asma. Confira algumas das principais dúvidas respondidas pelo especialista.

O modo como o câncer é tratado vai mudar durante o surto de coronavírus?

Há orientações específicas para pacientes oncológicos na pandemia?

Como o paciente pode distinguir os sintomas do tratamento contra o câncer com os de coronavírus?

Há algo que se pode fazer para aumentar a imunidade de pacientes oncológicos durante a pandemia?

Pacientes com câncer devem tomar a vacina de gripe? Que cuidados eles devem tomar nessa exposição de ir e voltar para tomar a vacina?

Existe algum grupo específico entre os pacientes com câncer que tenha mais risco que os outros ao contrair o covid-19?

As pessoas que moram com o paciente em tratamento oncológico, quais os cuidados que elas devem ter nessa fase de pandemia?

Em uma situação de diagnóstico de coronavírus, como tratar o paciente com câncer?

Quais as orientações em relação às cirurgias oncológicas? É aconselhável adiar tais procedimentos?

De um modo geral, não. Em geral, pacientes oncológicos devem manter suas agendas de tratamentos - a não ser que estejam com sintomas ou tenham entrado em contato com alguém infectado. Nesses casos, o melhor é conversar com seu médico - por isso a importância da pré-triagem, que é, antes de sair de casa, conversar com o médico para saber da real necessidade de ir ao hospital/clínica. Ele garantirá a ida do paciente com mais segurança. O paciente oncológico já tem suas peculiaridades, normalmente já temos que tomar um cuidado maior, porque podemos influenciar a imunidade deles.Em geral, são os mesmos para a população, mas com atenção redobrada. Lavar as mãos com frequência, evitar entrar com sapatos sujos e trocar de roupa sempre que retornar da rua e evitar compartilhar utensílios domésticos, como copos e talheres. Também é recomendado manter a distância de dois metros entre as pessoas e evitar locais aglomerados.Uma coisa comum de acontecer é a febre neutropênica, febre causada pela baixa das células de defesa, que pode ser confundida com a febre do vírus. Mas, de qualquer forma, recomendamos que, apresentando febre e sintomas gripais, o paciente entre em contato com seu médico. Temos que individualizar caso a caso para conseguirmos dar segurança aos pacientes.Infelizmente, estamos à frente de um cenário novo e desconhecido, muita coisa vamos descobrir nas próximas semanas e meses. Existem protocolos específicos para determinados tratamentos oncológicos, mas não existe algo rotineiro para aumentar a imunidade dos pacientes com o objetivo de enfrentar o coronavírus. Mas é importante fazer exercícios físicos, se alimentar bem, fazer meditação, yoga, ter uma boa noite de sono, o que for necessário para manter a integridade física e mental.Sim. E os cuidados são os mesmos para a população geral: evitar aglomerações, manter distância das pessoas, lavar as mãos. Nessa primeira fase, o governo está colocando a vacina para os idosos e profissionais de saúde, o que é muito importante. Muitos pacientes podem pegar outros tipos de vírus, como a Influenza 1, 2 ou até mesmo H1N1, que estão cobertas pela vacina. Então, se prevenirmos a incidência dessas outras síndromes gripais, vamos diminuir também o número de pacientes suspeitos com coronavírus.É muito importante entender que se trata de uma doença nova, então, todos os médicos estão tentando entendê-la. A gente sabe que pacientes submetidos a transplantes possuem risco maior, ou se você associa o câncer à obesidade, hipertensão, diabetes, tem um fator de risco a mais. Mas é importante lembrar que para grande maioria das pessoas, mesmo em pacientes com câncer, a doença vai ter uma forma leve. Hoje não sabemos ainda quem são as pessoas que vão ter a forma leve e quem vai ter a forma mais grave.Cuidados com higiene, como lavar as mãos, tomar banho, trocar de roupa, manter o distanciamento físico mesmo dentro de casa, não dividir utensílios domésticos. Cuidadores com sintomas não devem ficar perto do paciente. Para as compras de mercado, higienizar os alimentos e embalagens de produtos com água sanitária, por conta da longa permanência do vírus em superfícies.O tratamento recomendado para paciente com poucos sintomas é que ele permaneça em total isolamento para que não contamine as pessoas dentro de casa, sempre mantendo o contato com o seu médico. A Covid-19 não é uma síndrome gripal usual e os sintomas mais frequentes são tosse e febre. Baseado nos casos de Itália e China, por exemplo, o tratamento em pacientes oncológicos com coronavírus pouco se diferem da população normal, já que o vírus e os possíveis protocolos ainda estão sendo estudados e testados.A OMS afirmou que, mesmo durante a pandemia, o câncer é considerado uma doença de emergência. Por isso, é importante que o tratamento não seja interrompido, pois o paciente pode sair de uma situação curável para uma situação incurável. A cirurgia oncológica é parte das etapas de cuidado e por vezes pode ser até uma medida resolutiva, dependendo do caso. Em geral, essa agenda deve ser cumprida e todos os hospitais estão tendo fluxos específicos para o atendimento de quem precisa passar por procedimentos, evitando o contato com pessoas internadas com suspeita de covid-19. É essencial, de toda forma, avaliar a situação de cada paciente oncológico de forma individualizada.