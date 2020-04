Não exija muito de você nessa quarentena durante pandemia do coronavírus

Não se cobre tanto na quarentena e coloque metas realistas durante o período. Foto: Pixabay

No início da quarentena, muita gente fez uma série de planos: perder peso, entrar em forma fazendo exercícios físicos diários, escrever um livro, arrumar aquele armário que há anos está bagunçado e por aí vai.

Agora, mais de um mês após o novo coronavírus chegar ao Brasil, muitos estão frustrados com os objetivos não concluídos. Estar comprometido consigo é muito mais do que apenas manter pensamentos positivos sobre si. É preciso mudança de hábito, inspiração e renovação.

Soma-se a isso a empatia, o desapego e a busca por autoconhecimento - esta última também através da psicoterapia. O Conselho Federal de Psicologia autorizou, desde o início da calamidade pública, o teleatendimento para pacientes que necessitem de apoio emocional.

Em paralelo a isso, o livro Um Compromisso por Dia, de Tadashi Kadomoto e Robson Hamuche, promete ajudar na busca por uma vida mais leve. “Todos os dias, temos a oportunidade de nos tornarmos melhores do que fomos ontem. Todo os dias, acordamos com o presente de estarmos vivos”, afirma Kadomoto.

Uma das primeiras metas a serem alcançadas: a gratidão. Foto: Divulgação

A publicação reúne 365 dicas e conselhos, um para cada dia do ano, em formato lúdico e interativo.

Assim, o leitor pode preencher os espaços em brancos, como se escrevesse um diários sobre as emoções, boas e ruins, comportamentos e objetivos de vida.

Na primeira semana, é importante tentar enxergar coisas boas em situações não muito agradáveis. Foto: Divulgação

Uma das grandes causas de frustração dos indivíduos é o fato de se impor metas de vida pouco factíveis para o cotidiano.

A chamada autosabotagem prejudica o planejamento e pode ser uma pedra no sapato no caminho para alcançar um objetivo.

A pior mentira é aquela que inventamos para nós mesmos. Ao refletir sobre si, pense sobre autosabotagem. Foto: Divulgação

Há quem diga que gentileza gera gentileza. Que tal separar um dia para elogiar pessoas?

Experimente e depois faça uma análise de como foi o seu dia. Parar para pensar sobre isso pode te surpreender. Quantas vezes você pratica o afeto com outras pessoas?

Você já ouvir falar que gentileza gera gentileza? Agir assim pode ser recompensador. Foto: Divulgação

Às vezes, a gente quer tomar conta de tudo e de todos ao mesmo tempo. Mas quem cuida da gente? Reconhecer que temos nossas fraquezas e que precisamos de ajuda também é importante.

No livro, Kadomoto e Hamuche apontam: “Não faça tudo sozinho, peça ajuda. O maior risco que você corre com isso é o de ser ajudado”.

Você pode fazer muita coisa sozinho, mas pedir ajuda pode ser importante. Foto: Divulgação

Ficar na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus pode fazer com que a gente fique ainda mais tempo no celular, em frente a televisão ou ao computador. Porém, podemos ficar imersos nesse mundo e deixarmos de observar ou refletir sobre nós mesmos e o que a vida nos reserva.

E uma das recomendações da obra é justamente essa: fazer um detox de tecnologia. Que tal tentar?

Ao ficar em casa na quarentena, ficar sem usar celular e computador parece impossível. Porém, é necessário reduzir o consumo de tecnologia para ter mais qualidade de vida. Foto: Divulgação

Serviço:

Livro Um Compromisso por Dia

Autores: Tadashi Kadomoto e Robson Hamuche

Editora: Gente