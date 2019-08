Músicas de Adele, Coldplay e Mozart ajudam a combater ansiedade, revela pesquisa

Pesquisadores da organização britânica Mindlab constataram que a música 'Weightless', do grupo Marconi Unicon, foi capaz de reduzir a ansiedade em até 65% dos casos avaliados. Foto: Pixabay

Ninguém subestima o poder da música: ela pode nos deixar eufóricos ou tristes. Tem o poder de acessar nossa memória afetiva e nos transportar para algum lugar do passado, repleto de lembranças. O que muitos não sabiam é que certas canções têm a capacidade de combater a ansiedade.

Essa constatação foi feita por pesquisadores da organização britânica Mindlab, que organizaram uma lista com as dez melhores músicas para combater o já considerado mal do século.

A ansiedade é um sentimento antecipatório de angústia. A pessoa, por vezes, começa a sofrer antes mesmo de a situação acontecer. Por exemplo, a expectativa em relação a um encontro amoroso. A gente cria, na nossa cabeça, inúmeras cenas de fracasso que "provavelmente vão ocorrer". Mas e se o encontro for bem sucedido? Em casos mais graves, a pessoa deixaria de concretizar o jantar por medo.

Nesse estudo, os neurocientistas analisaram um grupo de voluntários. O desafio deles era realizar atividades de lógica rapidamente. As tarefas foram desenvolvidas para impulsionar os níveis de estresse. Ao longo do processo, os participantes escutavam algumas canções.

Sensores foram colocados nos voluntários para avaliar a atividade cerebral, batimentos cardíacos, pressão sanguínea e ritmo de respiração de cada um. A música que mais ajudou os integrantes a relaxarem foi Weightless, do grupo Marconi Union. Para esse grupo, o nível de ansiedade caiu em até 65% dos participantes.

Outras canções como de Adele, Enya, Mozart e da banda Coldplay também entraram no ranking das dez melhores para combater a ansiedade.

O E+ fez uma audição de todas as músicas listadas pelos cientistas britânicos. Com acordes suaves e notas musicais mais lentas, a reportagem comprovou a eficácia verificada na pesquisa. E você, o que acha? Confira:

1 - Weightless, Marconi Union

2 - Electra, Airstream

3 - Mellomaniac (Chill Out Mix), DJ Shah

4 - Watermark, Enya

5 - Strawberry Swing, Coldplay

6 - Please Don't Go, Barcelona

7 - Pure Shores, All Saints

8 - Someone Like You, Adele

9 - Canzonetta Sull'aria, Mozart

10 - We Can Fly, Rue du Soleil (Café Del Mar)