Mundo Bita lança música para incentivar vacinação infantil

'Mundo Bita' faz campanha, em parceria com Pfizer e Sociedade Brasileira de Pediatria, para incentivar vacinação Foto: Mundo Bita

O Mundo Bita lançou nesta sexta-feira, 4, uma música para incentivar pais e responsáveis a atualizarem a carteirinha de vacinação das crianças. A franquia de entretenimento infantil se uniu com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Pfizer para falar sobre a importância da imunização.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as medidas de prevenção à covid-19, seja pelo receio em sair de casa, seja pelo impacto da pandemia nos serviços de saúde, provocaram uma queda na cobertura vacinal do calendário oficial, deixando cerca de 80 milhões de crianças menores de um ano em risco de contrair doenças para as quais podem ser protegidas, como tétano, meningite, hepatite B e coqueluche.

No clipe Hora de tomar vacina, o Mundo Bita lembra que a temida agulhinha é sinônimo de cuidado, proteção e saúde. E mais: aquela picadinha salva vidas e previne doenças. “No meio dessa pandemia, papais e mamães não podem descuidar da saúde da criançada. O Mundo Bita entra nessa campanha para incentivar a vacinação, levando informações importantes com poesia e amor”, afirma Chaps Melo, cantor e compositor do Mundo Bita.

“Ter mais ações em prol da vacinação numa linguagem que se relacione ao mundo das crianças e de suas famílias é muito importante neste cenário de queda nas coberturas vacinais”, ressalta Márjori Dulcine, diretora médica da Pfizer.

Assista ao vídeo: