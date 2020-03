Mulheres terão aulas gratuitas de Krav Magá durante todo o mês de março; saiba como participar

Mulheres terão aulas de Krav Maga de graça. Foto: Pixabay

Durante este mês de março, a Federação Internacional de Krav Magá está oferecendo aulas gratuitas e introdutórias da luta israelense para mulheres interessadas em aprender técnicas de defesa pessoal. Os encontros serão às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h, até o dia 31.

Como o oferecimento não é modular, todas as aulas são iguais, para iniciantes e com 30 vagas em cada um dos 15 centros da capital paulista, cidades da região metropolitana e do interior do Estado.

“O Brasil registra um caso de agressão a mulher a cada quatro minutos e a violência se dá sobretudo em casa, com agressor conhecido. Por isso queremos ensinar às mulheres como se defender de forma adequada, oferecendo capacidade técnica e conscientização sem colocar a vida em risco. A proposta é que elas usem o Krav Magá apenas como último recurso”, afirma Avigdor Zalmon, instrutor-chefe, responsável pelo ensino da luta no Estado de São Paulo.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone e WhatsApp da Federação Internacional de Krav Magá. Confira abaixo os telefones.

Serviço

Telefone: (11) 3871-1333

WhatsApp: (11) 97041-9797

Centros de Treinamentos: no Jabaquara, Jardins, Ipiranga, Itaim Bibi, Morumbi, Perdizes, Santana, Santo Amaro, Tatuapé, Vila Leopoldina, Barueri, Campinas, Osasco, São João da Boa Vista e em Sorocaba.

Endereços na cidade de São Paulo

Centro de Krav Magá Jabaquara (na academia Sport Center)

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 293 - Jabaquara, SP, 04309-010

Instrutor Elkjaer Gonçalves (Faixa Verde)

Centro de Krav Magá Jardins (entrada pela academia Area Esportes)

Rua Pamplona 1616, Jardim Paulista, SP, 01405-002

Professor Sérgio Nisenbaum (Faixa Preta 1º Dan)

Centro de Krav Magá Ipiranga

Rua Tabor, 482, Ipiranga, SP - 04202-020

Instrutor Thiago Pedro (Faixa Marrom)

Centro de Krav Magá Itaim Bibi

Rua Joaquim Floriano 396, Itaim Bibi, SP, 04534-002

Professor Eduardo (Duda ) Simões (Faixa Preta 1º Dan)

Centro de Krav Magá Morumbi (na Academia Black Bull)

Rua Germano Ulbrich 81, Morumbi, SP, 05717-240

Instrutor Rodrigo Maia (Faixa Marrom)

Centro Paulista de Krav Magá (sede da Federação Internacional de Krav Magá)

Rua Apiacás 893, Perdizes, SP, 05017-020

Professor Avigdor Zalmon (Faixa Preta 2º Dan)

Centro de Krav Magá Santana

Rua Augusto Tolle 811, 2º Piso, Santana, SP, 02405-001

Instrutor Jairo Sznifer (Faixa Marrom)

Centro de Krav Magá Santo Amaro

Rua da Paz 1735, Chácara Santo Antônio, Santo Amaro, SP, 04713-001

Instrutor Celso Carmelo (Faixa Marrom)

Tatuapé Krav Magá Training Center

Rua Cantagalo 785, Tatuapé, SP, 03319-000

Professor Adriano Rais (Faixa Preta 1º Dan)

Centro de Krav Magá Vila Leopoldina (na Academia Fight Club Custom)

Rua Paulo Franco, 239 - Vila Leopoldina, SP, 02675-031

Instrutor Caio Marrama (Faixa Azul)

Endereços fora da capital paulista

Centro de Krav Magá Barueri

Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro 117, Centro, Barueri, SP, 06410-080

Instrutor Márcio Rafael (Faixa Azul)

Centro de Krav Magá Campinas (academia Rilion Gracie)

Rua Bento de Arruda Camargo 34, Jardim Santana, Campinas, SP, 13088-650

Instrutor George Godoy (Faixa Marrom)

Centro de Krav Magá Osasco (academia Team Cruz)

Rua General Mac Arthur, 1372, Osasco, SP, 05338-001

Instrutor Márcio Rafael (Faixa Azul)

Centro de Krav Magá São João da Boa Vista (Academia Julierme Team)

Av. Dr. Durval Nicolau, 646, São João da Boa Vista, SP, 13874-121

Instrutor Rodrigo Milan (Faixa Azul)

Centro de Krav Magá Sorocaba (entrada pelo Centro Cultural Brasil Israel)

Rua Doutor Armando Sales de Oliveira 701, Vila Trujillo, Sorocaba, SP, 18060-370

Instrutor Rodrigo Maia (Faixa Marrom)