Morar em lugares mais altos pode diminuir o risco de sobrepeso, diabete e doenças do coração

Síndrome metabólica teve menor incidência nos voluntários que moravam em regiões de maior altitude. Foto: Pixabay

Imagine que, daqui a alguns anos, você é um feliz aposentado que vai ao consultório para um check-up. O médico diz que você está acima do peso, tem pressão alta e níveis inadequados de glicemia, triglicérides e HDL (colesterol bom). Para reverter a situação, ele diz, você deve melhorar a alimentação, praticar exercícios e, veja só, ir morar na serra. Se você não quer se mudar, tudo bem: vá para uma academia que simule oxigênio, pressão atmosférica, temperatura e umidade de uma região alta.

Esse cenário pode ocorrer no futuro - e um dos primeiros passos foi dado com uma pesquisa feita na Universidade de Navarra, na Espanha, e publicada em janeiro no periódico Frontiers of Psychology. Os pesquisadores acompanharam 6.860 universitários por, em média, 10 anos e viram um resultado curioso. Quem vivia em altitudes entre 457 metros e 2.297 metros acima do mar tinha menos chances de desenvolver síndrome metabólica do que quem vivia no nível do mar.

A síndrome metabólica, diretamente associada ao surgimento de sobrepeso, diabete, enfarte e acidente vascular cerebral (AVC), é o nome dado para quando um indivíduo tem níveis alterados de ao menos três dos cinco seguintes fatores: gordura abdominal, pressão arterial, glicemia, triglicérides e HDL (colesterol bom). A definição é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

“Nosso estudo sugere um potencial efeito preventivo em viver em uma altitude geográfica moderada, onde participantes são expostos a níveis baixos de oxigênio, pressão, umidade e temperatura”, dizem os autores no artigo.

Uma possível explicação é que, em altitudes maiores, gastamos mais calorias para atividades diárias do que quem mora ao nível do mar, e isso contribui para a perda de peso e para melhorar a saúde cardiovascular, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcus Bolívar Malachias. “Nesses ambientes, a disponibilidade de oxigênio no ar e a pressão atmosférica são menores. O organismo, então, precisa fazer mais esforço para levar oxigênio às células, o que gasta mais energia”, afirma o cardiologista.

Como o corpo é um só, um alteração está ligada à outra: o maior gasto de energia promove a perda de peso, o que diminui as chances de diabete, sobrepeso, hipertensão e, por fim, doenças do coração e das artérias.

O estudo ainda traz resultados iniciais e foi feito apenas com universitários, uma população que costuma ser mais saudável, seja pela idade ou pelo nível de acesso à informação. Mas, se as mesmas consequências forem confirmadas em outras idades, os métodos de prevenção podem mudar nos próximos anos.

“O estudo abre uma perspectiva muito interessante. No futuro, é uma possibilidade recomendar ao aposentado, além de se alimentar e exercitar-se bem, ir morar na serra”, diz Justino Anacker, cardiologista responsável pelo Centro de Obesidade Mórbida do Hospital São Lucas da PUCRS em Porto Alegre.

Pesquisas futuras podem, ainda, mensurar o tempo necessário para aproveitar as boas consequências. “De repente, o médico pode recomendar ao paciente passar só uns meses e já ter os bons efeitos”, completa o médico.