Mitos e verdades sobre o consumo de pimenta para a saúde

Verdade. "Entre os tipos de pimenta, o uso da pimenta vermelha durante as refeições estimula o sistema nervoso simpático, produzindo aumento da liberação de catecolaminas (noradrenalina e adrenalina) com consequente diminuição do apetite e da ingestão de calorias, proteínas e gorduras nas refeições seguintes", explica. Além disso, estudos demonstraram que as refeições com adição de pimenta aumentam a taxa metabólica significativamente, logo, isso evidencia que a pimenta pode ser útil em programas de perda de peso. No entanto, vale destacar que, sozinha, a pimenta não faz milagre: 'Ela deve ser somada à atividade física e bons hábitos alimentares".

Foto: Pixabay/@babawawa