Médicos vão tirar dúvidas sobre dor nas costas na Avenida Paulista

Dor nas costas é queixa frequente em hospitais Foto: Divulgação

Profissionais da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) sairão às ruas na sexta-feira, 13, para alertar a população sobre doenças reumáticas crônicas relacionadas à dor nas costas. O evento ocorrerá em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista, das 10h às 16h.

Os profissionais da saúde distribuirão folhetos informativos sobre dores nas costas e farão testes de sintomas. As pessoas interessadas precisarão responder 'sim' ou 'não' para cinco questões voltadas para quem sofre com esse incômodo há mais de três meses. Se houver quatro 'sim', é recomendado que converse com um reumatologista e faça um exame detalhado.

A questões são:

1. Sua dor nas costas começou antes dos 40 anos de idade?

2. Sua dor nas costas aumentou com o tempo, gradualmente?

3. Sua dor nas costas diminui com exercícios físicos?

4. Você sente que o repouso (dormir) não melhora sua dor nas costas?

5. Você sofre de dor nas costas durante a noite e percebe que melhora após levantar?

De acordo com a SBR, a dor nas costas é a segunda causa mais comum de consultas médicas gerais, só perdendo para o resfriado comum. Entre 65% e 80% da população mundial desenvolve dor na coluna em alguma etapa de suas vidas.

Serviço

Endereço: Avenida Paulista, nº 1313

Dia e horário: 13 de dezembro de 2019, das 10h às 16h