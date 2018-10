Médicos fazem mutirão de atendimento contra trombose no Parque Villa-Lobos

Cerca de 90% dos casos de trombose acometem braços e coxas, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). Foto: REUTERS

A trombose é responsável por uma em cada quatro mortes no mundo, segundo dados da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Só no ocidente, a doença mata uma pessoa a cada 37 segundos. Por isso, consultas de rotinas são fundamentais.

Pensando na importância da prevenção, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo e a Bayer realizam um mutirão de atendimento à população neste domingo, 21, no Parque Villa-Lobos. A equipe tem capacidade para atender até quinhentas pessoas.

O evento contará com 80 médicos, entre cirurgiões vasculares, residente e acadêmicos, que devem tirar dúvidas a respeito do tema e vão medir a pressão dos participantes. Além disso, aulas de ginástica com distribuição de folhetos educativos estão entre as atividades.

O mutirão da saúde contra a trombose começa às 9h e termina às 15h. O Parque Villa-Lobos fica na avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, no Alto de Pinheiros.