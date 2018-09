McDonald's retira cheeseburger e achocolatado do 'McLanche Feliz' nos EUA

Mc Donald's pretende limitar cardápio de menu infantil a 600 calorias Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

O McDonald's revelou, nesta quinta-feira, que irá excluir cheeseburgers e o leite com chocolate da oferta do 'McLanche Feliz', com objetivo de diminuir as calorias, o sódio, as gorduras saturadas e o açúcar que as crianças consomem na rede de fast food.

Esta não é a primeira medida que o McDonald's toma para melhorar a oferta de alimentos para as crianças. Há quatro anos, o refrigerante foi retirado do combo do 'McLanche Feliz' e houve uma queda de 14% neste tipo de pedido (feito separadamente). Além disso, a porção de batata frita ficou menor e houve a adição de fruta ou iogurte como opção de sobremesa.

Outro ajuste é na opção que vem o 'McNuggets' no lugar do sanduíche: a porção de batata frita que acompanha essa oferta terá tamanho infantil (substituindo a versão pequena), baixando as calorias e o sódio das batatas pela metade. Além disso, a água de garrafa será incluída entre as opções de bebida, com custo adicional.

A empresa divulgou que pretende adaptar o cardápio do 'McLanche Feliz' para que todas as opções de combo tenham no máximo 600 calorias e menos de 650 miligramas de sódio, além de limitar em menos de 10% das calorias referentes a gorduras saturadas e adição de açúcar.

De acordo com o The Guardian, as novas diretrizes nutricionais devem ser implantadas em todas as unidades nos Estados Unidos até junho deste ano.