Matchá: o chá verde mais potente que ajuda na queima de gorduras e calorias

A bebida é feita da planta Camellia sinensis, a mesma usada para produzir o chá verde e o branco Foto: Creative Commons

Nenhum alimento é milagroso e promove o emagrecimento sem que seja associado a uma rotina saudável, mas alguns hábitos ajudam nesse processo. É o caso no matchá, um chá chinês cujas propriedades estimulam o corpo a gastar mais energia.

A nutróloga Ana Luisa Vilela explica que este chá é termogênico, tem propriedades diuréticas, além de ser antioxidante, o que ajuda no emagrecimento. Todas essas características ajudam no bem-estar do corpo, como explica a médica: "termogênicos estimulam a queima de energia, melhor digestão, deixam o corpo em alerta e, assim, gastamos mais para o corpo funcionar". A nutricionista Juliana Burger ressalta que o chá também tem efeitos anti-inflamatórios e ajuda na queima de gordura.

A bebida é feita da planta Camellia sinensis, a mesma usada para produzir o chá verde e o branco. A diferença entre eles é o modo como o matchá é colhido e produzido: a colheita é feita pela noite, as folhas são secas ao sol e depois moídas, por isso, é uma bebida mais concentrada, com gosto forte. Tanto o verde quanto o branco são chás feitos por infusão, enquanto o matchá é solúvel em água.

"Todos sabem dos benefícios do chá verde, e o matchá tem todos os efeitos, mas potencializados", explica Juliana. Em comparação às bebidas feitas com a mesma planta, ele tem maiores propriedades termogênicas e mais cafeína, por isso, Ana Luisa não recomenda que o matchá seja consumido depois das 16h, pois acelera demais o corpo. "É bom tomar no café da manhã ou depois do almoço, duas xícaras por dia é ideal", recomenda. Outra indicação da nutróloga é que o matchá seja consumido assim que for feito.

A nutricionista conta também sobre outros benefícios do chá, além de ajudar no emagrecimento: "ele ajuda na digestão, na tonicidade da pele, por ter vitamina C e polifenóis. Além disso, auxilia na diminuição do colesterol sanguíneo e na manutenção da pressão arterial". Juliana explica que, por ter catequinas, o matchá ajuda na saúde bucal, evita placas e mau hálito.

Além de ser tomado como chá, o pó pode ser usado em outras receitas Foto: Creative Commons

O problema do chá é: por ser concentrado, é muito forte e o gosto pode não agradar a todos. Ana Luisa conta que, por esse motivo, é comum que se tome matchá em cápsula. "Ajuda também acrescentar limão, casca de laranja ou maçã, porque tira o amargo do chá", indica.

Outra sugestão da médica é fazer gelatina com o pó do matchá: é só misturar os dois pós ao fazer a sobremesa. A nutricionista diz que é possível acrescentar o chá em pó em diversas receitas, como em um bolo. No entanto, os efeitos do matchá não são os mesmos, porque fica mais diluído do que na bebida.

Além da gelatina, Ana Luisa indica receitas de brigadeiro funcional, shake pré-treino e barrinha de cereal feitas com matchá:

Brigadeiro Funcional

1 xícara de biomassa de banana verde

4 colheres de sopa de chocolate 70% cacau ralado

1 colher rasa de sopa de Matchá

1 colher de sopa de óleo de coco

Farelo de castanhas ou amêndoas

Modo de preparo: misture a biomassa de banana verde, o chocolate ralado, o pó de matchá e o óleo de coco até formar uma massa uniforme. Depois, enrole os docinhos e cubra com o farelo.

Barrinha de Cereal

¼ de xícara de chá de amêndoas

¼ de xícara de chá de nozes

¼ de xícara avelãs

¼ de xícara de chá de pistache

2 colheres de sopa de aveia

2 colheres de sopa de goji berry

1 colher de sopa de uvas passas

1 colher de sopa de matchá

1 colher de sopa de mel

Óleo de coco

Modo de preparo: em um processador ou liquidificador bata as oleaginosas e o matchá. Deixe alguns pedaços um pouco maiores, não triture de mais para que não vire uma farinha. Após esse processo acrescente as passas, o goji berry e o mel.

Acrescente o mel a mistura e em uma forma unte com óleo de coco. Forme filetes da mistura com espessura de 1,5 a 2 cm e em seguida leve a geladeira para gelar e compactar a massa. Após 2 horas aproximadamente retire a mistura e corte no tamanho desejado.

Shake Pré Treino

250 Ml de água

4 morangos

1 colher do sopa de pó de matchá

1 scoop (medida) de wheyprotein isolado

4 folhas de hortelã

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador com gelo a gosto.