Marca cria roupas de bebê com repelente de insetos

Linha tem roupas para crianças até os 12 meses Foto: Divulgação

A agência desenvolvimento CHRI.e criou uma roupinha de bebê com repelente para mosquito. Os tecidos da marca NanoProtect têm microcápsulas de critronela, que ajudam a manter os insetos afastados.

"Queríamos elaborar um produto funcional, por se tratar de uma linha para bebês pensamos no conforto, bem-estar e proteção", explica Christine Pereira, diretora de criação da CHRI.e. As roupas são para crianças de até 12 meses.

Chrtistine diz que a proteção não é tão eficaz quanto a de um repelente, no entanto, as substâncias usadas nas roupas são todas naturais. Além disso, não é recomendado usar o produto (repelente) em crianças com menos de três anos.

Em relação a eficiência, a diretora explica que em uma sala com várias pessoas desprotegidas, as roupas com citronela fazem com que o mosquito fique afastado do bebê.

Alguns dos motivos da criação da linha foram as doenças causas pelo aedes aegypti, transmissor da zika, chikungunya e dengue.