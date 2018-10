Mamografia e oficinas de maquiagem gratuitas são oferecidas em São Paulo

Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Foto: Pixabay

O câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres. De acordo com levantamento da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, desde 2014, o número de casos cresceu 25% no período. Quase três mil pacientes foram encaminhadas para tratamento em quatro anos.

A radiologista da FIDI Vivian Milani explica que o câncer de mama tem até 95% de chances de cura se for precocemente diagnosticado. “A melhor forma de se fazer a prevenção é com a realização do exame de mamografia. Por isso, é muito importante que as mulheres respeitem o período de retorno prescrito no laudo médico”, alerta.

A campanha Todos pelo Rosa, da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, promove uma série de ações no centro da capital paulista de 16 a 19 de outubro. Oficinas de maquiagem e de lenço, cabeleireiros e bate-papo com especialistas são algumas das atividades.

A ação em prol do Outubro Rosa acontece na Praça da República, na região central de São Paulo. Foram distribuídas 50 senhas diariamente para a realização de exames de mamografia em mulheres a partir dos 35 anos de idade. O evento vai até esta sexta-feira, 19, mas as senhas já estão esgotadas. Se os médicos no local detectarem alguma alteração, o ultrassom também será feito na hora. As pacientes poderão ser encaminhadas ao Hospital Pérola Byington para um acompanhamento mais detalhado.

O exame de rastreamento é recomendado para todas as mulheres com 50 anos ou mais, a cada dois anos, segundo o Ministério da Saúde, independentemente de pedido médico. Em São Paulo, o exame pode ser agendado, com encaminhamento, nas Unidades Básicas de Saúde, AMAs e AMEs. As demais ações sociais previstas durante a campanha como corte de cabelo, oficina de maquiagem e de lenços, palestra sobre prevenção e consultoria de moda continuam, também gratuitamente. A programação está disponível no site.

Quem quiser fazer uma boa ação, também pode doar o cabelo, pois profissionais estarão disponíveis para realizar os cortes diariamente. A digital influencer Gi Charaba, modelo e miss Acre, estará no evento para compartilhar a experiência dela e dar dicas de moda para as participantes.

Confira a programação completa da campanha Todos Pelo Rosa:

16/10 - Terça-feira

10h às 11h - Oficina de Maquiagem - HINODE

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: O câncer de Mama, com Rosana Midori

13h às 14h - Oficina de Maquiagem - HINODE

14h às 15h - Oficina de Lenço (ONG Leva Estilo)

15h às 16h - Oficina de Maquiagem - HINODE

16h às 17h - Oficina de Lenço (ONG Leva Estilo)

17h às 18h - Oficina de Maquiagem - HINODE

17/10 - Quarta-feira

10h às 11h - Oficina de Maquiagem - MARY KAY

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: Sinais e Sintomas do Câncer de Mama, com a Vivian Milani

13h às 14h - Oficinas de Moda e Maquiagem (AMT Assessoria de Beleza / Akassi Estúdio de Estilo)

14h às 15h - Oficinas de Moda e Maquiagem (AMT Assessoria de Beleza / Akassi Estúdio de Estilo)

15h às 16h - Oficinas de Moda e Maquiagem (AMT Assessoria de Beleza / Akassi Estúdio de Estilo)

16h às 17h - Oficina de Lenço (ONG Leva Estilo)

17h às 18h - Oficina de Maquiagem - MARY KAY

18/10 - Quinta-feira

10h às 11h - Oficina de Maquiagem - HINODE

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: Mitos e Verdades da Mamografia, com Simone Caetano

13h às 14h - Oficina de Lenço (ONG Viva Melhor)

14h às 15h - Oficina de Maquiagem - HINODE

15h às 16h - Mini Aula Prevenção (ONG Viva Melhor)

16h às 17h - Oficina de Maquiagem - HINODE

17h às 18h -Oficina de Lenço (ONG Viva Melhor)

19/10 - Sexta-feira

10h às 11h - Oficina de Maquiagem - HINODE

11h às 12h - Dicas de Moda - Influenciadora Gi Charaba

12h às 13h - Bate-papo: Prevenção do câncer de mama, com Cristiana Costacurta

13h às 14h - Oficina de Lenço (ONG Viva Melhor)

14h às 15h - Workshop de Moda - Marci Marciano

15h às 16h - Workshop de Moda - Marci Marciano

16h às 17h - Workshop de Moda - Marci Marciano

17h às 18h - Oficina de Maquiagem - HINODE