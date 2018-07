Mãe quer mostrar ao filho quantas pessoas seu pai ajudou com doação de órgãos

No dia 24 de janeiro de 2017, Andy Sandness se olha no espelho em consulta médica. Ele passou dez anos com o rosto desfigurado, até receber um transplante em 2016 Foto: AP Photo/Charlie Neibergall

Você se lembra de Andy Sandness, o americano que teve uma tentativa frustrada de suicídio, ficou com o rosto desfigurado, recebeu um transplante de face e voltou a se olhar no espelho? A história dele foi contada no E+ em fevereiro deste ano, após uma sucessão de acertos médicos e uma dose de sorte que permitiram uma nova vida a Sandness. Agora, a viúva do doador, um americano que cometeu suicídio aos 21 anos em decorrência de uma depressão grave, quer que seu filho saiba o quanto seu pai ajudou outras pessoas, disse ao Daily Mail.

"Eu fiquei em contato com a pessoa que recebeu o fígado e sou amiga no Facebook da que recebeu o coração. Tem um homem que recebeu um rim e o pâncreas, ainda não tive notícias dele. Outra mulher ficou com um rim, acho, e não tivemos contato com quem recebeu o pulmão. Mas eu enviei cartas para todos eles mais ou menos ao mesmo tempo. Todos receberam fotos", relata. O bebê, Leonard, ainda tem oito meses de idade.

Lilly Ross teve que tomar a decisão de permitir a doação dos órgãos do marido, Calen, enquanto ainda estava grávida de oito meses. Permitir o transplante de rosto, em especial, foi uma escolha difícil. "Eu fiquei cética no início", relatou Lilly. "Eu não queria andar por aí e, de repente, ver o Calen." Depois de ser informada pelos médicos de que os olhos e testa de Sandness não seriam alterados e, por isso, ele não ficaria igual a Ross, Lilly aceitou.