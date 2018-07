Mãe posta fotos enquanto faz yoga com filhos e viraliza na internet

"Meu filho está aprendendo a confiar em mim e minha filha está desenvolvendo ótimas habilidades motoras e de controle dos músculos para sua idade", declarou a mãe. Foto: Reprodução/Instagram

A maquiadora Charity LeBlanc é mãe de dois filhos: Oakley, de 5 anos, e Felicity, de 2. Ela começou a fazer yoga para voltar à boa forma após o nascimento do primogênito. Desde então, ela se apaixonou pela prática e ensinou os filhos a tomarem gosto pela atividade. Seu perfil no Instagram, no qual ela posta fotos da família iogue tem mais de 82 mil seguidores.

"Eles adoravam me assistir enquanto eu fazia as práticas mesmo quando eram bem crianças", contou Charity ao BuzzFeed. "Agora, eles acham genial que a mãe deles se movimento que nem uma ginasta da floresta. Inclusive, às vezes eles mesmos puxam os tapetinhos".

Ao ser perguntada se as crianças erram e caem no chão, a iogue não titubeia. "É claro! Mas tudo que vale a pena tem algum perigo. Fazemos as práticas bem devagar e vamos pouco a pouco até níveis mais complexos", afirmou.

A prática em família, que também envolve Andre, o pai dos pequenos, estreia os laços entre todos. "Meu filho está aprendendo a confiar em mim e minha filha está desenvolvendo ótimas habilidades motoras e de controle dos músculos para sua idade", disse Charity. Eles aprendem como ficar fortes e saudáveis enquanto se divertem".

"E eu me exercito, fico saudável e ainda brinco com meus filhos ao mesmpo tempo", ressalta.

