Macarrão pode ser incluído em dieta saudável, revela estudo

Durante três meses, as pessoas que consumiram macarrão perderam, aproximadamente, meio quilo. Foto: Gabriela Biló/Estadão

ROMA - Um estudo conduzido pelo Hospital Saint Michael, no Canadá, apontou que, diferentemente de outros pratos ricos em carboidratos, o macarrão não engorda. Pelo contrário, propicia perda de peso.

Segundo os pesquisadores, as massas possuem baixo índice glicêmico, ou seja, provocam menores aumentos do nível de açúcar no sangue. Os resultados foram publicados nesta terça-feira, 3, na revista BMJ Open.

"O estudo revelou que o macarrão não contribui para o aumento de peso ou de gordura corpórea", disse John Sievenpiper, um dos autores do artigo. "Na realidade, a análise mostrou uma leve perda de peso, então o macarrão pode ser utilizado em dietas saudáveis, como aquelas de baixo índice glicêmico", acrescentou.

O estudo foi realizado com 2,5 mil pessoas, que consumiram, em média, três porções de macarrão por semana durante três meses. O relatório final aponta que os participantes perderam aproximadamente meio quilo durante o período da pesquisa.

Mas os autores ressaltaram que os resultados são "generalizados" e que são necessárias novas pesquisas para determinar se a perda de peso também ocorre em outros tipos de dietas. (ANSA)