Leandro Hassum marca presença em campanha sobre obesidade

O ator e humorista Leandro Hassum. Foto: Fábio Rocha/Globo

A obesidade é uma doença crônica que afeta 19,8% dos brasileiros, o que representa mais de 41 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, trata-se do maior índice nos últimos treze anos, um alerta para a sociedade. A enfermidade é fator de risco para doenças cardiovaculares e diabete, por exemplo.

Nesta sexta-feira, 11, em que se lembra o Dia Mundial de Combate à Obesidade, a campanha Saúde Não Se Pesa vai oferecer, gratuitamente, exame de bioimpedância na Avenida Paulista. O objetivo é alertar e conscientizar as pessoas sobre a doença.

O exame proposto analisa a composição corporal e indica a quantidade aproximada de massa magra (músculo), quantidade de água corporal e de gordura. O serviço será prestado nesta sexta-feira e no sábado, 12, das 11h às 21h em frente ao Shopping Cidade São Paulo, altura do número 1.230.

Após realizarem o exame, as pessoas poderão tirar dúvidas com nutricionistas e quem for diagnosticado com obesidade receberá orientações para buscar um médico especialista.

O ator e humorista Leandro Hassum, de 46 anos, faz parte da campanha e estará presente na ação do dia 11, das 16h às 18h. O artista perdeu mais de 60 quilos após fazer uma cirurgia bariátrica - ele chegou a pesar 150 quilos. Em 2017, ele afirmou que recorreu ao procedimento por medo de morrer. Veja o relato completo aqui.

"A comida, para nós [obesos], é um vício, uma muleta. Em muitos momentos da minha vida, que eu tenho vontade de comer, eu continuo olhando para a comida com o mesmo desejo que um alcoólatra olha para o copo de cerveja, mas hoje eu tenho um limitador. A gente tem de ser vigilante", disse Hassum durante um evento promovido pela campanha, que ocorre até as 13h desta sexta-feira com transmissão ao vivo pelo Facebook. Assista abaixo:

A campanha Saúde Não Se Pesa é um movimento de conscientização sobre a obesidade realizada pela empresa Novo Nordisk em parceria com a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso).