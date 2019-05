Laboratório oferece teste genético gratuito para bebês nascidos entre 12 e 15 de maio

Teste da bochechinha coleta amostra da boca do bebê com uma haste de algodão. Foto: cherylholt/Pixabay

Os bebês que nascerem entre os dias 12 e 15 de maio nos hospitais e maternidades do município de São Paulo ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) poderão fazer um teste genético gratuito, que pode ser feito além do tradicional teste do pezinho.

O serviço, chamado teste da bochechinha, é oferecido pelo laboratório Mendelics, especializado em rastreio genético.

O exame neonatal utiliza análise genética para identificar 287 doenças, todas graves, silenciosas e, felizmente, tratáveis.

Embora o método identifique mais enfermidades do que o teste do pezinho, que detecta seis, especialistas afirmam que ele não substitui o exame tradicional.

Para ter acesso ao teste, o responsável legal do recém-nascido deve comparecer presencialmente ao laboratório da Mendelics, localizado na Rua Cubatão, 86, cj. 1.202, no Paraíso, até o dia 22/05. A pessoa deve levar a certidão de nascimento do bebê e documento oficial com foto para comprovar o parentesco.

O exame é simples e indolor, pois só coleta saliva da bochecha do bebê por meio de um coletor bucal (haste de algodão) que absorve as células da boca da criança. O material será analisado pelo algoritmo de inteligência artificial da empresa.