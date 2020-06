Junho Vermelho: campanha incentiva doação de sangue durante pandemia

Hemocentros adotara medidas para garantir a segurança dos doadores Foto: Felipe Rau/Estadão

A doação de sangue é uma ação simples que pode salvar a vida de outras pessoas, e diversas campanhas foram criadas para incentivar a população a ir para os hemocentros e realizar a doação. O mês de junho é associado com a campanha Junho Vermelho, que tenta aumentar os estoques dos hemocentros antes da chegada do inverno.

Uma das ações lançadas neste mês é coordenada pela Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), que busca incentivar os advogados de São Paulo a ir para os hemocentros e realizar a doação.

A necessidade de doação de sangue é ainda maior devido à pandemia do novo coronavírus. Apesar das preocupações com o contágio durante a doação, o Ministério da Saúde reforçou que os hemocentros estão tomando as medidas de higiene e distanciamento social necessárias para a segurança do doador.

“Uma doação de sangue pode ser fracionada em três tipos de hemocomponentes, portanto temos a possibilidade de usar o material no tratamento de três pacientes distintos”, comenta Dante Langhi, presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH).

O processo de coleta de sangue dura cerca de 15 minutos. Quem quiser doar precisa ter entre 16 e 69 anos, estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação, não fumar nas duas horas antes do ato, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum.

É recomendado que as pessoas compareçam aos hemocentros usando máscara de proteção. “Muitos hemocentros adotaram o sistema de agendamento para evitar aglomerações de doadores. Portanto, é recomendado que aqueles que se sentirem tocados a participar dessa iniciativa façam uso do recurso de agendamento para garantir sua segurança e também a dos profissionais de saúde”, destaca Langhi.

Quer doar? Clicando aqui é possível acessar um mapa com a localização dos hemocentros em todo o País que estão recebendo doações.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais